中火爭議再掀高潮　台電改以親民「漫畫」解釋爭議

若你是忠實電粉，應該已經注意到擁有19萬名粉絲，長期由台灣電力公司同仁自營且善用漫畫圖卡為民眾建立能源教育及電力科普知識的臉書FB粉絲團「電力粉絲團」近期也開始透過漫畫圖卡向民眾解釋臺中火力發電廠爭議，讓底下留言數再創新高。

對於臺中市政府在有違適法性爭議下開罰中火，有人支持有人反對，但顯然台電改變了「溝通」策略，仿傚媒體常用的四格時事漫畫格式，以淺顯易懂的內容取代冰冷法條，冀望傳達他們對事（依法行政）、不對人（政治）的中立立場，同時也期盼國人看見台電與中火一直以來減煤、減排的努力和依據中市府原本核發的「操作許可證」執行，無「燃煤使用超量」的事實。

四格漫畫簡單易懂，遠勝千字法條新聞稿12月初，備受粉絲喜愛的「 電力粉絲團 」，漫畫裡，出現一名戴著黃色頭盔，象徵長年在高溫、高危險職場工作的中火人員拿著「操作許可證」向中市府解釋：「不對啊！依據原市府核發的燃煤許可量，中火並未超量！」中市府人員則回說：「市府上個月就發文給中火，原許可證＂誤繕＂，不算！」

圖／電力粉絲團 提供 分享 facebook

隨著中市府於12月14日對中火祭出第二次開罰，當日「電力粉絲團」也再次將台電認為「於法不合」的癥結點用漫畫加以描繪，並綜合多位執業律師的專業看法，透過漫畫中的＂大律師＂角色做出釋疑，例如：解釋何為「誤繕」，以及因公文登載不實，台電可要求賠償…等後續發展。

圖／電力粉絲團 提供 分享 facebook

雖僅短短的四格漫畫，倒也忠實傳遞台電一再於新聞稿中不斷強調「公文誤繕」的爭議，尤其相較於14號當日，台電於官網發佈1,600多字的新聞稿聲明，強調臺中市政府近來作為存在四個「適法性」爭議之冷冰法條，四格漫畫確實較易懂好理解，致使兩篇貼文底下共湧進超過170則留言。

台電：尊重每一位電粉意見，只期盼大家也聽見台電的聲音！「支持開罰，我們選燕子市長就是要治中火!!!」有的粉絲強力支持中市府開罰中火的立場並認為「電力粉絲團」有意帶風向、幫台電開脫；有的粉絲則表示同情：「台電做什麼都錯，好慘！」也有人因爭執不下而賭氣地說：「乾脆火力發電廠直接關起來，大家用愛發電就好！」但也有理性的粉絲認為「中火燃煤有損人民健康」與「中市府沒有依法開罰、依法行政」應視為兩則獨立事件，台電不服氣的癥結點是後者。而事實上，台電也從沒有為前者開脫過，所以正為持續減煤而努力。

另有網友跳出僵持不下的爭論立場，提出另一種觀點：「以前的火力電廠，空污的確嚴重，但隨著污染防制技術進步，長期而言是呈現下降趨勢。只是隨著國人對此議題關注增高、標準也更高，才有這樣的爭議。」還有不少人認為，電力業雖是PM2.5的來源之一，但不是主要來源，空污防制應當更全面，除了政府應與鄰近國家協商合作改善三至四成的境外污染源，還有比電力業更大宗的PM2.5來源，如餐飲業排放、道路揚塵及汽、機車移動污染源等防制策略，也須一併考量進去。

對於電粉們的＂熱烈＂迴響，台電表示尊重每一位粉絲意見 只期盼更多人聽見台電的聲音，「在中火工作的現場同仁真的很辛苦，不希望他們努力的汗水卻淪為政治戰爭中的口水。」

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