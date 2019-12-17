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福衛八號搭載人工智慧 預估2022年升空

2019-12-17 14:06聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

獵風者號籌備情形。 圖／取自國家太空中心官方網站
獵風者號籌備情形。 圖／取自國家太空中心官方網站
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我國第一顆國產遙測衛星福衛五號2017年升空後，國家太空中心開始籌畫下一顆遙測衛星福衛八號，本月初在未來科技展展出模型。國家太空中心主任林俊良說，福八預計2022年發射，解析度比福五多一倍。

官網也指出，福八將結合人工智慧，可用在土地監控、防災勘災等領域。2021年會先發射氣象衛星獵風者，估能提升颱風路徑預測準度。

依據太空中心官方網站，福八將是一顆結合人工智慧的衛星。中央大學太空及遙測中心副教授劉千義說，如果遇上雲層，目前的遙測衛星拍不到地面照片。搭上人工智慧後，可先預測上空無雲的位置，助鏡頭拍到更多可用影像。

官網指出，福五拍攝黑白影像的解析度是二公尺、彩色影像四公尺，此規格已非主流商品。福八將由六顆光學遙測衛星組成，解析度提升至一公尺。劉千義說，空間解析度提高，也就是可以拍攝更小的東西，例如本來只能拍到一輛車，進一步拍到一個人。

官網也指出，福八部軌軌道預計落在離地球561公里的高空，福五部軌在離地球720公里的高空；福八每天可經過台灣一次以上，福五每兩天經過台灣一次。

劉千義說，軌道部署須經國際討論，軌道愈低，拍得愈清楚。但也就愈容易受地球引力影響，加快磨損速度，減短壽命。軌道低，繞行地球的時間也較快，每日經過地球的次數也就提高，也就是拍攝頻率提高，能提升監測效果。

行政院長蘇貞昌今年初核定251億元的第三期太空計畫，目標是未來十年每年發射一顆衛星。在福八之前，太空中心2021年會先發射氣象衛星獵風者，與今年發射的氣象衛星福衛七號一起接收天氣資料。

太空中心日前表示，獵風者將由法國亞利安航太公司在南美洲的法屬圭亞那發射，著重收集海面風速和風場資料，以提升我國颱風路徑預測準度。福七主要收集大氣壓力、溫度和溼度資料，估能提升天氣預報精準度10%，9日已對外釋出首波氣象觀測資料。

劉千義說，福七和獵風者的功能相互補足，福七收集大氣層中垂直的天氣資料，獵風者收集海平面上的資料。海面與風場資料很重要，因為地球有七成都是海洋，海水會透過風的帶動，轉變成大氣中的雨量等水氣。

太空颱風福衛七號福衛五號

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