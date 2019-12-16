親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

全新戰場「撒幣沙漠」開啟！2020選舉格鬥遊戲 就在udn

星宇航空開賣超夯！記者實測澳門、檳城首班售罄

全新戰場「撒幣沙漠」開啟！2020選舉格鬥遊戲 就在聯合新聞網臉書Messenger

2019-12-16 12:55聯合新聞網 台北訊

分享

全新戰場「撒幣沙漠」上線！udn.com聯合新聞網的大選遊戲「激鬥‧2020開山里天王爭霸」開始至今獲得熱烈迴響，玩家已於前一周的遊戲中體驗了兩岸關係、年金改革的議題戰鬥。現在，全新的第三個戰場「撒幣沙漠」已開啟，面對大家最關心的民生經濟議題，眾角色要拿出什麼樣的招式來應戰呢？快點拿起手機，一起加入全新的戰鬥！

四年一度的總統大選將至，為了給關心選舉的朋友全新的體驗，udn.com 聯合新聞網粉絲團將總統大選與格鬥遊戲結合，在臉書訊息（Messenger）中打造了一款全新的遊戲 —激鬥‧2020開山里天王爭霸。

去年九合一選舉時，聯合新聞網粉絲團首創運用聊天機器人，給大家最全面、即時的選舉新聞和開票結果。今年為求創新，將「遊戲」搬到大家常用的社群媒體中，玩家可以選擇自己喜歡的候選人、帶上不同的幫手來角逐「開山里天王」的寶座。遊戲的戰場設定成與大家切身相關的政治議題，而角色們曾經說過的話、允諾過的政見則變成可運用的招式，讓玩家在相關議題的決鬥中一較高下。值得一提的是遊戲中藏有許多小巧思，無論是除了三位候選人以外的神秘人、使出特定招式時的可愛畫面，還是公布勝敗的結果分享，都有著「彩蛋」等著玩家來發掘！

隨著社群媒體的發展，它日漸深入人們的生活，「使用社群」這件事也變得有更多可能性。誠如前文所提，這是粉絲團第二年在選舉中運用聊天機器人，而將聊天機器人打造成「選舉格鬥遊戲」也是台灣媒體史上頭一遭。以往大家對聊天機器人僅的印象多半是制式

地傳遞資訊，而這次嘗試希望透過遊戲將人們對公眾事務的關注延伸到私領域，再從個人的社群媒體向外擴散，進而影響更多人。

「它是遊戲，卻也不只是遊戲。」使用者除了能擁有一次前所未見的遊戲體驗，更能在角逐勝利、享受樂趣的同時了解每個候選人的政見和立場，從而幫助自己決定選票的去向。幾個月前，國家警報誤發導致全台灣人都變成「開山里」的里民，現在2020總統大選要到了，就請大家拿起手機、電腦，前往聯合新聞網的臉書粉絲團。按下發送訊息，展開一場驚奇的開山里天王爭霸戰吧！

來吧！進入遊戲稱霸開山里 》開始戰鬥

2020選舉

相關新聞

參加移工彌撒 陳副總統：移工是台灣一份子

2019-12-15 17:57

對地綠色環境給付 109年起增9萬公頃可申領

2019-12-15 15:57

蘭嶼核廢爭議 夏曼‧藍波安：轉型正義是面霜粉飾

2019-12-15 09:59

聯合報一周大事12/8~12/14

2019-12-15 01:35

台9線南迴公路全線通車～屏東⇆台東，行車攻略 讓你30秒就搞懂！

2019-12-16 00:00

清水馬拉松嘉年華 邊跑邊玩 美景美食相伴

2019-12-13 13:55

新北耶誕平安晚會叫好叫座 「快閃傳福音」先嗨翻街頭

2019-12-13 00:00

中市府「公文誤繕」於法不合　台電提出四大質疑！

2019-12-13 00:00

文曄：被大聯大收購會形成壟斷！ 這是欺負我們不懂IC通路產業嗎？

2019-12-10 09:00

大聯大收購文曄30％股權 非一定要向公平會申請許可嗎？

2019-12-09 14:13

旅途洗去塵埃 桃園機場淋浴室暖心

2019-12-02 00:00

浪漫台三線藝術季 竹東浪漫好食光

2019-11-29 13:48
看更多

熱門文章

F16機密任務曝光！軍購消失的戰機 竟隱身海外

2019-12-16 08:00

與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去

2019-12-15 22:47

藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨

2019-12-15 13:07

「下架吳斯懷」拉抬綠 宅神諷是來自地獄的不分區

2019-12-16 08:08

影／好糗！不懂賴清德「大義滅親論」 白眼女神受訪支吾

2019-12-15 13:21

總統選舉重要參考指標 他指民調、賭盤外還有這個

2019-12-15 14:36

波特王與蔡英文合體拍片遭解約 幕後金主竟是大陸第一網紅

2019-12-16 10:29

支持韓國瑜 林伯豐週二率400產業代表力挺

2019-12-15 20:04

拍片撩蔡英文遭陸商解約 韓國瑜站出來支持波特王

2019-12-16 10:13

影／繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山、觀音山蓋空中纜車

2019-12-15 18:42

南迴公路有瓶頸 台東3立委候選人齊聲促「升級」

2019-12-16 09:00

柯文哲指韓選總統是因高雄舉債太多 韓國瑜：感謝讚聲

2019-12-15 16:27

孫大千：這場選戰 蔡英文有10個不敢答的問題

2019-12-16 08:46

聯合報民調／綠執政台灣變好？低於3成

2019-12-16 00:28

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發

2019-12-16 10:16

韓國瑜進行韓黑大作戰 一槍擊中1450、國家機器

2019-12-15 17:22

愈沒頭路愈支持蔡英文 蔡正元：年輕人怎麼啦？

2019-12-15 22:11

1221高雄大遊行 藍營估挺韓20萬人上街

2019-12-15 21:12

韓國瑜批評中央卡高雄：你不給我錢至少給我祝福

2019-12-15 23:32

陸軍特戰 進駐陽明山

2019-12-15 13:39

盧秀燕胡志強同台批林佳龍 高舉債讓台中六都財政最差

2019-12-15 14:57

陳福海成立鄉親服務處 否認跟民眾黨有接觸

2019-12-15 13:42

柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不要到選舉就抹黑扭曲五星市長

2019-12-15 17:48

新看板引來葉毓蘭不滿？ 鄭寶清：葉教授忘記這件事

2019-12-15 13:49

影／韓國瑜宣示打擊韓黑 打靶拒絕防彈衣

2019-12-15 16:06

蔡英文讚陳菊執政有目共睹 柯文哲酸：那高雄為何選輸

2019-12-16 11:13

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

2019-12-15 13:07

藍辦向綠道歉大賽 韓國瑜：用選票證明人民是政黨爸爸

2019-12-15 16:25

韓國瑜：民進黨跟過去國民黨倒時一模一樣

2019-12-15 13:49

允傅崐萁報准參選立委？ 吳敦義：他不是國民黨員

2019-12-15 17:12

韓國瑜用人唯才 透露當總統只要做好這三件事

2019-12-15 23:19

國民黨估韓贏10萬票國會57席 沈富雄：膨風到不值一笑

2019-12-16 11:58

軍系挺韓高雄遊行 表定唱這五首軍歌

2019-12-15 13:42

反駁陳以信 賴清德：沒見過國台辦主任

2019-12-16 03:11

韓國瑜聲援波特王 蔡酸：中國沒有政治歸政治、經濟歸經濟

2019-12-16 10:13

韓國瑜：民進黨充滿對權力的傲慢 對不起整個中南部人

2019-12-15 23:12

高雄人對不起台灣？蔡英文止血：我們讓支持者、高雄人失望

2019-12-16 10:36

觀察站／柯文哲打綠助韓？搶政治紅利

2019-12-16 00:27

聯合報民調／蔡韓選後會兌現政見？選民多不信

2019-12-16 00:02

蔡英文說尊重女性 韓辦：真尊重就勿放任幕僚物化女性

2019-12-15 18:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top