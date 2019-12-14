中火持續超量使用生煤 台中市府今開出第2張600萬罰單

台中市府今天指出，中火燃煤使用量已超過1104萬公噸許可量，台中市政府環保局日前依空汙法開出第1張裁處書、罰300萬元，並限期12月13日前改善，期限已過，至今仍超量使用生煤，因此市府依法行政，今天對中火開出第2張裁處書，罰600萬元，限期12月23日前完成改善，中市府表示，希望台電公司遵守台中管制生煤自治條例規定，屆時如仍未改善，將持續按次開罰。

環保局表示，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」已在104年12月辦理自治條例聽證會，並在105年1月公布，自治條例給4年充裕時間規劃，也明文規定生煤減量目標，環保局更在今年9月再加開自治條例釋疑聽證會，台電公司及中火均有派員參加。

依「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」總說明、第3條文規定，台中電廠的生煤使用量應自近年最高生煤用量的1839萬公噸，4年內減少735萬公噸，降至1104萬公噸，環保局指出，中火並未進行電力調度減量，直到市府強力稽查要求下，並於今年3月、9月及10月遭環保局查獲廢水超過放流水標準後，才有實際生煤減量作為。