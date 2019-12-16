台9線南迴公路全線通車～屏東⇆台東，行車攻略 讓你30秒就搞懂！

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，即將於108年12月下旬全線通車。台9線南迴公路為屏東與臺東民眾往來主要通道，草埔隧道位於臺東、屏東二縣交界，橫跨臺東縣達仁鄉安朔村與屏東縣獅子鄉草埔村之間，貫穿中央山脈耆路知可山，全長約4,600公尺，共分有南下線隧道、北上線隧道兩條，將縮短行駛南迴公路約20分鐘車程。

圖／中華民國交通部公路總局 提供 分享 facebook