清水馬拉松嘉年華 邊跑邊玩 美景美食相伴

路跑與馬拉松已成為全民運動之一，每逢10月過後，秋高氣爽、氣候宜人，台中市至少會有數十場賽事登場，有登上大雪山奔跑起伏山區挑戰耐力，也有景色宜人的鰲峰山、高美溼地路跑，可邊跑邊欣賞美景，也曾辦過邊跑邊喝紅酒的外埔馬拉松等，趣味與健康兼具。

連辦4年 參加人數倍增台中市議長張清照每年主辦「清水馬拉松嘉年華」，已連續舉辦4年。起因是他的哥哥、前台中市議長張清堂超愛挑戰馬拉松42公里，兄弟倆也希望鼓勵鄉親能多運動，一起保持健康體魄，登高一呼號召，結果愈辦愈成功，從最早上千人參與，今年報名已有2千多人，還有來自馬來西亞、香港與新加坡的國外跑者。

清水馬拉松嘉年華會由台中市議長張清照(右四)主辦，已連辦4年，參加跑者愈來愈多。 圖／台中市議會 提供 分享 facebook

清水馬拉松嘉年華因前台中市議長張清堂(右二)愛跑步，與弟弟張清照議長發起， 沿途經過許多美麗景點。 圖／台中市議會 提供 分享 facebook

清水馬拉松嘉年華的路線也是觀光景點，起點的紫雲巖就是知名宮廟，若參加4公里的健康休閒組，沿途可經過新整修完成的台中市自行車場，這個訓練場培育不少知名國手奪金，另也可看到牛罵頭文化園區，這裡曾挖掘出紅竭色繩紋陶，是台中最早發現的新石器中期文化代表。

一生必跑 沿途美景無敵若是參加12公里競賽組或半馬、全馬，沿線景點包括海線自行車道、知名的鬼洞，以及高美燈塔、溼地、景觀橋等，且跑步途徑多在農路上，兩旁綠意盎然的農田，涼風徐徐、田野風光宜人，奔跑起來是一大享受。

台中的馬拉松風氣很興盛，海線也常被選為路跑地點；其中有台版「天空之鏡」美稱的高美濕地，被譽為一生必遊一次景點，可看夕陽、欣賞景觀，現在也是運動旅遊夯點，台中市府2019年12月也在此舉辦「高美濕地海風馬拉松」，讓跑著沿途跑過台中港、高美燈塔、高美濕地景觀橋與梧棲漁港等知名景點，跑步運動外還能欣賞美不勝收風景，讓許多跑者按讚。

清水馬拉松嘉年華必經路線的台中市自行車場。 圖／台中市議會 提供 分享 facebook

參加清水馬拉松嘉年華競賽組或半馬、全馬，沿線景點有海線自行車道、鬼洞及高美燈塔、溼地、景觀橋等。 圖／台中市議會 提供 分享 facebook

有台版「天空之鏡」美稱的高美濕地，被譽為一生必遊一次景點，可看夕陽、欣賞景觀，現在也是運動旅遊夯點。 圖／台中市議會 提供 分享 facebook

變裝上陣 美食一路吃飽馬拉松也愈辦愈具「趣味性」，不只有琳瑯滿目的補給品，也常有人變裝「陪跑」。清水馬拉松嘉年華沿途就設13個補給站，有豐富的水果、餅干和水讓跑者隨時補充體力，終點還有芋仔米粉、燒賣、紅豆湯等「吃到飽」。台中知名的外埔紅酒馬拉松，就首創邊喝紅酒、邊跑馬拉松，外埔有許多酒莊參與，讓跑者紅酒喝到飽。

許多跑者也愛變裝，這次清水馬拉松就有人變裝成「神力女超人」，也有人打扮成廚師，或故意穿西裝長跑，當看到這些變裝跑者經過，不禁莞爾一笑。

不少馬拉松參與者變裝參賽，清水馬拉松就有美麗的神力女超人等現身，讓活動增加趣味性。 圖／台中市議會 提供 分享 facebook

貼心小叮嚀

健康與環保是路跑目標

台中市議長張清照與副議長顏莉敏都很重視活動中的環保意識，要求舉辦賽事注意環保、減塑，補給站採用重複使用的水杯，物資也以大包裝品取代小包裝品；健康運動與永續環保、為下一代努力，也是辦活動的目標。

副議長顏莉敏(前排右二)也鼓勵大家多運動保持健康。 圖／台中市議會 提供 分享 facebook

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