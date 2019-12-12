索羅門環境次長 向我氣象人員致謝

中央氣象局副局長鄭明典（左二）到西班牙首都馬德里參與ＣＯＰ氣候大會。 圖／鄭明典提供 分享 facebook

中央氣象局副局長鄭明典正在西班牙馬德里參與聯合國氣候會議。他昨受訪表示，我國五年前開始協助索羅門群島建置氣象站、地震站等，兩年前系統完成，未料索羅門群島今年九月與我國斷交，但我國氣候救援未因此中斷，索國環境部次長在會議現場特別向我國氣象局人員致謝。

索羅門群島位於南太平洋，是受氣候暖化威脅嚴峻的國家。鄭明典說，兩國斷交後，一起合作的夥伴現聯繫仍十分熱絡，會議現場遇到索國的環境部次長Dr. Melchior Mataki，他還特別前來向台灣氣象局的人員致意，感謝我方沒因斷交就把資料系統撤走。

氣象局資訊中心副主任沈里音是協助索國建置氣象站的主要人員之一。沈里音說，過去很多國家到索國蒐集地震觀測資訊、氣候資料，卻沒建置顯示系統，資料都是直接送回國，當地人無法看到和使用；我國實際地教他們怎麼裝置裝備以及維護，還有派人教他們預報技術、使用預報產品。

鄭明典說，由於索國的登革熱疫情嚴重，台灣派駐當地人員還教他們如何預測登革熱發生期變化，這些友邦已把台灣當成朋友。沈里音說，雖然兩國已經斷交，但是在氣候、人道救援上，還是可持續交流。

其實，氣候援助已非邦交國的索國，台灣也有受惠。沈里音說，位於南太的索國有些天氣現象跟台灣類似，比如也有颱風侵襲、強降雨等，資料持續傳輸、運作也可讓我國更了解熱帶地區的天氣系統，由於我國也會受到南太平洋系統影響，有助於我國預測氣候變化。

鄭明典說，今年世界氣象組織以及ＩＰＣＣ（氣候變遷專門委員會）強調氣候預測的應用服務，面對氣候變遷，是一個長期的工作，不是按一個開關就馬上完成的事情。