Yahoo奇摩政治話題人物收視榜 黎智英挺港居首

Yahoo奇摩今天公布2019年Yahoo TV 10大短影音、政治話題人物收視榜、10大內容行銷影音，其中挺港的壹傳媒集團創辦人黎智英回應反送中抗爭，超過230萬人觀看，搶下政治話題人物收視榜冠軍。

Yahoo奇摩觀察10大短影音榜單，今年「健康」議題異軍突起，護眼舒壓影音占半數。從Yahoo奇摩政治話題人物收視榜可發現，2020年選戰、反送中議題被網友高度討論，「有話直說」型的政治人物成收視保證。在內容行銷影音廣告榜單中，「專業製作」、「街訪形式」及「網紅與名人」為入榜3大吸睛關鍵。

Yahoo奇摩表示，近年來網路節目、直播成為政治人物新興的溝通管道，Yahoo TV政治風向系列節目2019也專訪許多政治話題人物，其中以「2020總統選戰」、「反送中」兩大政治話題最受網友關注，成為收視保證。

2019年政治話題人物收視榜是根據今年1月1日至12月8日Yahoo TV風向系列節目專訪政治話題人物影音的觀看次數排行。Yahoo TV「鄉民來衝康」10月專訪挺港的黎智英，節目超過230萬人次觀看，排名居冠。國民黨議員謝龍介、羅智強評論11月香港議會選舉，拿下第2名。

Yahoo奇摩觀察，2020年總統選戰引發熱議，原本是民進黨副手熱門人選、並奪下六都施政滿意度第1名的桃園市長鄭文燦排行第3名；以快人快語風格著稱的台北市長柯文哲排行第5名。以敢怒敢言性格聞名的網路紅人「館長」陳之漢名列第4名。