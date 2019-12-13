新北耶誕平安晚會叫好叫座 「快閃傳福音」先嗨翻街頭

新北歡樂耶誕城最具宗教特色的平安晚會將於12月22日在市民廣場展開，系列活動中頗受好評的「快閃傳福音」，即日起至21日在板橋火車站站前廣場、浮洲合宜住宅、非常熱區、435藝文中心等地，密集為穿梭人潮帶來驚喜演出，讓大家提前感受最道地的耶誕傳福音文化。

新北市政府民政局表示，12月是各地教會慶祝耶穌基督誕生的重要月份，許多教會都會舉辦一連串的慶祝活動，為市民帶來福音與祝禱。今年平安晚會首次提前至12月22日周日辦理，希望讓更多市民齊聚市民廣場，一起歡度最具耶誕氛圍的耶誕節。

民政局日前發布「快閃傳福音」影片，由局長柯慶忠以悠揚樂音開場，搭配「天韻合唱團」演唱膾炙人口的耶誕歌曲，場景圍繞在耶誕城璀燦燈景，吸引不少人圍觀。

除了快閃傳福音，12月22日壓軸的耶誕平安晚會，中午起就有愛心園遊會、跳蚤市場與兒童劇場，更首次結合喜憨兒庇護工場製作耶誕造型餅乾，於現場限量免費發送800份，給慢飛天使支持和鼓勵外，也將耶穌基督的福音傳遍每個角落。

晚上7點開始的晚會，由小馬、寇乃馨擔綱主持，並邀請黃國倫、魏如昀、周子寒、王瑞瑜、北原山貓、天韻合唱團、典樂舞團帶來精彩演出，還有千人大詩班和摸彩活動，要和市民朋友嗨翻一整晚。