看王清霜漆藝特展有感 蘇揆建議禮品考慮本土工藝品

行政院長蘇貞昌今出席「霜賢峻偉─人間國寶王清霜家族漆藝特展」開幕式，盛讚王清霜老師用一輩子與漆藝打拚，一家三代傳承精湛工藝，各有成就，希望所有藝術家在各領域用心努力，讓世界看見台灣的美麗，也有感而發表示，相關法規規定，公有建築物應設置公共藝術，興辦機關應設置公共藝術，讓藝術家無後顧之憂；致贈外賓禮品，也可考慮國內相關工藝品

蘇貞昌說，王清霜老師是2007年第一屆國家工藝終身成就獎得主，2010年被文化部指定為「重要傳統藝術—漆工藝保存者」（人間國寶）。除了個人成就外，最令人敬佩的是不藏私，他在南投設立「南投縣工藝研究班」（今國立台灣工藝研究所），廣傳工藝，一家三代不僅傳承好手藝，兒孫在工藝領域也各有發展，蔡英文總統出訪友邦國家史瓦帝尼的贈禮就是孫子王峻偉的作品。

蘇貞昌說，這彰顯王老師「會生又會教」，三代出能人，代代相傳，成就不凡，感謝國寶級王老師一家人肯將他們的寶貝，分享給所有國人同胞欣賞。

「台灣應該尊重藝術家及重視國寶級、在地打拚的文化界先進。」蘇貞昌表示，蔡總統上任後增加文化部預算，文化部也實際推動，未來應持續下去，讓台灣的文化、工藝代代相傳，他也將學習高齡99歲王老師的精神，持續為國家、土地及人民打拚。

蘇貞昌也提到，相關法規規定，公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，政府應以身作則，興辦機關應設置公共藝術，讓藝術家無後顧之憂，專心繼續發展工藝；另外，致贈外賓禮品，也可考慮國內相關工藝品。

針對王清霜反映台灣是漆樹全世界少有的最好的生產地，但鮮少人知道表示可惜，蘇貞昌則說，未來將請農委會考慮栽種在地原生漆樹或其他樹種，讓台灣漆藝工藝多一種材料。