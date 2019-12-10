看王清霜漆藝特展有感 蘇揆建議禮品考慮本土工藝品
行政院長蘇貞昌今出席「霜賢峻偉─人間國寶王清霜家族漆藝特展」開幕式，盛讚王清霜老師用一輩子與漆藝打拚，一家三代傳承精湛工藝，各有成就，希望所有藝術家在各領域用心努力，讓世界看見台灣的美麗，也有感而發表示，相關法規規定，公有建築物應設置公共藝術，興辦機關應設置公共藝術，讓藝術家無後顧之憂；致贈外賓禮品，也可考慮國內相關工藝品
蘇貞昌說，王清霜老師是2007年第一屆國家工藝終身成就獎得主，2010年被文化部指定為「重要傳統藝術—漆工藝保存者」（人間國寶）。除了個人成就外，最令人敬佩的是不藏私，他在南投設立「南投縣工藝研究班」（今國立台灣工藝研究所），廣傳工藝，一家三代不僅傳承好手藝，兒孫在工藝領域也各有發展，蔡英文總統出訪友邦國家史瓦帝尼的贈禮就是孫子王峻偉的作品。
蘇貞昌說，這彰顯王老師「會生又會教」，三代出能人，代代相傳，成就不凡，感謝國寶級王老師一家人肯將他們的寶貝，分享給所有國人同胞欣賞。
「台灣應該尊重藝術家及重視國寶級、在地打拚的文化界先進。」蘇貞昌表示，蔡總統上任後增加文化部預算，文化部也實際推動，未來應持續下去，讓台灣的文化、工藝代代相傳，他也將學習高齡99歲王老師的精神，持續為國家、土地及人民打拚。
蘇貞昌也提到，相關法規規定，公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，政府應以身作則，興辦機關應設置公共藝術，讓藝術家無後顧之憂，專心繼續發展工藝；另外，致贈外賓禮品，也可考慮國內相關工藝品。
針對王清霜反映台灣是漆樹全世界少有的最好的生產地，但鮮少人知道表示可惜，蘇貞昌則說，未來將請農委會考慮栽種在地原生漆樹或其他樹種，讓台灣漆藝工藝多一種材料。
王清霜漆藝特展將在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館2樓一路展至2020年4月24日止，本次展出作品約58件，除了有王清霜家族三代的個人創作外，同時展出由他經營的「美研工藝社」產業作品與介紹，呼應王清霜認為的產業藝術化、藝術產業化精神。
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