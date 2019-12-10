育兒須性別平等 政府勿撒錢了事

「別撒錢了事，友善生育、共同育兒才是正解！」婦女新知基金會等多個團體10日在立法院群賢樓外，呼籲各黨總統候選人停止撒錢競賽，強調關鍵在於育兒的分工必須兩性平等，具體保障雙親不論在產前或產後都擁有「時間權利」可以育兒，包含陪產檢假、家庭照顧假、育嬰假等等。

年輕人晚婚晚生

台灣不斷下探的生育率，已成了公認的國安危機，然而婦女新知基金會秘書長周于萱直言，大部分的政治人物都搞錯了重點，導致競相加碼育兒津貼的亂象。「政府發錢的政策有如大人發糖給小孩，以為這樣就可以解決問題。」前公視工會理事長王燕杰痛批。

周于萱引述中研院社會所的研究，指出台灣低生育率的成因在於年輕世代晚婚、晚生，一是遇不到適婚對象，其背後反映出性別觀念的不平等；二是經濟因素，過勞低薪成為許多年輕人的生活寫照。

媽媽育嬰一肩難扛

對此，婦女新知基金會等團體提出6大主張。第一，保障爸爸的5天「有薪陪產假」，生育改革行動聯盟理事長諶淑婷指出，不少新手爸爸被排除在生產過程外，但若從懷孕初期父親能夠參與，對伴侶和孩子都有正面的影響。

第二，支持爸爸請育嬰假，第一個月可領9成薪資。台灣男性協會秘書長王泓亮表示，傳統觀念認為男性必須養家餬口，否則就是不負責任，然而，育兒對母親來說是相當沉重的負擔，且現代家庭以小家庭居多，無法依賴家庭其他成員或是街坊鄰居共同分擔育兒責任。

縮短工時陪伴幼兒

第三，政府應全額補助育嬰假期間的保費，全國教保產業工會監事陳亮吟指出，目前勞工在育嬰假期間必須負擔2成保費，而政府總共只需支出4億多就可以減輕眾多家庭的負擔。

第四，比照公務員，勞工也應享有7天「有薪」的家庭照顧假，托育政策催生聯盟專員李庭欣表示，嬰幼兒易罹患各種疾病，導致家長常常得請特休照顧。

第五，促使企業縮短工時，並打造性別平等的職場環境。台灣高等教育產業工會會員李佳蓉表示，有職業婦女在住院安胎期間，還得忙著聯絡客戶，逼得醫生看不下去叫她不要再忙了，也有許多女性請育嬰假遭同事白眼相待。

第六，除了照顧嬰幼兒「時間權利」，多元教育家長協會也提出友善育兒的「空間權利」。性平組召集人李玉華引述聯合國的研究，提出3個政策建議：包含步行15分鐘內一公園，公共運輸30分鐘內設置多元適齡的遊戲空間，以及一周一次的「臨時封路街道遊戲」。

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