親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
空總爭議不斷
政治
軍事
綜合

美麗島40週年／國家暴力下 時代刻痕的集體傳記

育兒須性別平等 政府勿撒錢了事

2019-12-10 23:07台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

「別撒錢了事，友善生育、共同育兒才是正解！」婦女新知基金會等多個團體10日在立法院群賢樓外，呼籲各黨總統候選人停止撒錢競賽，強調關鍵在於育兒的分工必須兩性平等，具體保障雙親不論在產前或產後都擁有「時間權利」可以育兒，包含陪產檢假、家庭照顧假、育嬰假等等。

年輕人晚婚晚生

台灣不斷下探的生育率，已成了公認的國安危機，然而婦女新知基金會秘書長周于萱直言，大部分的政治人物都搞錯了重點，導致競相加碼育兒津貼的亂象。「政府發錢的政策有如大人發糖給小孩，以為這樣就可以解決問題。」前公視工會理事長王燕杰痛批。

周于萱引述中研院社會所的研究，指出台灣低生育率的成因在於年輕世代晚婚、晚生，一是遇不到適婚對象，其背後反映出性別觀念的不平等；二是經濟因素，過勞低薪成為許多年輕人的生活寫照。

媽媽育嬰一肩難扛

對此，婦女新知基金會等團體提出6大主張。第一，保障爸爸的5天「有薪陪產假」，生育改革行動聯盟理事長諶淑婷指出，不少新手爸爸被排除在生產過程外，但若從懷孕初期父親能夠參與，對伴侶和孩子都有正面的影響。

第二，支持爸爸請育嬰假，第一個月可領9成薪資。台灣男性協會秘書長王泓亮表示，傳統觀念認為男性必須養家餬口，否則就是不負責任，然而，育兒對母親來說是相當沉重的負擔，且現代家庭以小家庭居多，無法依賴家庭其他成員或是街坊鄰居共同分擔育兒責任。

縮短工時陪伴幼兒

第三，政府應全額補助育嬰假期間的保費，全國教保產業工會監事陳亮吟指出，目前勞工在育嬰假期間必須負擔2成保費，而政府總共只需支出4億多就可以減輕眾多家庭的負擔。

第四，比照公務員，勞工也應享有7天「有薪」的家庭照顧假，托育政策催生聯盟專員李庭欣表示，嬰幼兒易罹患各種疾病，導致家長常常得請特休照顧。

第五，促使企業縮短工時，並打造性別平等的職場環境。台灣高等教育產業工會會員李佳蓉表示，有職業婦女在住院安胎期間，還得忙著聯絡客戶，逼得醫生看不下去叫她不要再忙了，也有許多女性請育嬰假遭同事白眼相待。

第六，除了照顧嬰幼兒「時間權利」，多元教育家長協會也提出友善育兒的「空間權利」。性平組召集人李玉華引述聯合國的研究，提出3個政策建議：包含步行15分鐘內一公園，公共運輸30分鐘內設置多元適齡的遊戲空間，以及一周一次的「臨時封路街道遊戲」。

【更多精采內容，詳見

育嬰假生育保費

延伸閱讀

婦團籲讓配偶享5天有薪陪產檢假 勞動部：研議

李四川今證實 毒防基金會欠員工薪水3個月約...

高市毒防基金會領不到薪水 李四川允解決

高市毒防基金會爆欠薪 市府將開會討論解決方案

相關新聞

實現環境正義 違反毒管法將可追繳不法所得

2019-12-10 19:41

雲林花生之亂延長收購 蔡英文允事後全面檢討產銷政策

2019-12-10 18:07

有機耕地推動慢 卡在病蟲害多、消費觀念待扭轉

2019-12-10 17:58

看王清霜漆藝特展有感 蘇揆建議禮品考慮本土工藝品

2019-12-10 17:17

農委會又釋利多！農地農用每公頃可年領萬元獎勵金

2019-12-10 16:18

食物外送指引納職安法規 強制平台業者保商業保險

2019-12-10 14:39

來台旅客 月中可望創新高

2019-12-10 14:29

來台旅客變多了？ 業者嘆：中南部都沒看到人

2019-12-10 14:28

婦團籲讓配偶享5天有薪陪產檢假 勞動部：研議

2019-12-10 13:46

化學元素周期表登101 周五晚上點燈

2019-12-10 13:42

人權委員會立法 監察院強調責無旁貸

2019-12-10 13:41

禁伐補償擴大適用範圍 約新增5000原民受惠

2019-12-10 12:49

立院三讀 國影中心轉型行政法人

2019-12-10 12:33

綠獎第三屆得主 生態保育貢獻卓著

2019-12-10 11:42

立院三讀 聲請再審當事人可到庭說明

2019-12-10 11:26

立院三讀 高職師免每6年到業界研習半年

2019-12-10 10:12

美國網友上傳「藍蝦自夾」影片 被台灣人灌爆留言：選立委！

2019-12-10 09:48

文曄：被大聯大收購會形成壟斷！ 這是欺負我們不懂IC通路產業嗎？

2019-12-10 09:00

大聯大收購文曄30％股權 非一定要向公平會申請許可嗎？

2019-12-09 14:13

大聯大以時間換空間 文曄要有更具體動作

2019-12-06 16:00

大聯大以時間換空間 文曄要有更具體動作

2019-12-06 15:00

大聯大收購文曄 時間延長 並重申不存在壟斷問題

2019-12-05 13:27

12月15日新北貢寮鮑 歡迎大家逗陣來澳底漁港呷鮑魚!

2019-12-04 14:10

旅途洗去塵埃 桃園機場淋浴室暖心

2019-12-02 00:00

浪漫台三線藝術季 竹東浪漫好食光

2019-11-29 13:48
看更多

熱門文章

色情圖竟是韓粉製作 徐世榮：韓營又抹黑自己栽贓對手

2019-12-10 07:55

網軍案爭議風頭中 楊蕙如傳周六晚間已出國

2019-12-10 12:41

沈富雄更新預測韓輸250萬票 網：選後沈老又要去掃地了

2019-12-10 11:28

蔡英文博士論文根本不存在？彭文正提告北院正式分案

2019-12-10 14:31

辛苦做到快死掉！王淺秋：法定可以 我為何不能領年終

2019-12-10 11:08

農委會又釋利多！農地農用每公頃可年領萬元獎勵金

2019-12-10 16:18

抽中李登輝到馬英九的勝選密碼 大數據站韓國瑜這邊？

2019-12-10 08:00

聯合報民調／韓蔡支持率差距大 僅29％相信

2019-12-10 00:11

合成韓國瑜淫照？黃征輝：那是反諷圖

2019-12-10 12:32

影／走訪高雄找韓政績！議員嘆落跑成印象 市民大多肯定

2019-12-10 17:48

美國網友上傳「藍蝦自夾」影片 被台灣人灌爆留言：選立委！

2019-12-10 09:48

聯合報民調／45%選民：綠養網軍壞選風

2019-12-10 00:40

不僅辭北市府顧問 蔡壁如今到台大醫院辦退休

2019-12-10 15:46

台中政風處長懸缺 盧秀燕：法務部首長送名單關說難看

2019-12-10 14:12

卡神有閨密喬事團？藍營揭「透過蘇嘉全辦公室找金流」

2019-12-10 00:42

告發立委沒告網軍？ 外交部：網軍事件已進入司法程序

2019-12-10 11:23

盧秀燕爆「有人關說」政風處長位子 官員：是她有意見

2019-12-10 15:09

空總建案先上車後補票？建築界憂是大巨蛋的翻版

2019-12-10 09:29

聯合報民調／不分區政黨票 民進黨30% 國民黨24%

2019-12-10 00:35

「堅決捍衛同仁尊嚴與安全」 外交部告發藍委妨害公務

2019-12-10 10:27

網球賽不實核銷？楊蕙如涉詐領近億挨告

2019-12-10 00:07

誰才是「愛高雄」？王定宇舉所羅門王判決勸罷韓團體

2019-12-10 15:01

影／手指「卡門」被酸爆 陳玉珍返金門支持者送暖

2019-12-10 18:10

開除「卡神」楊蕙如黨籍？ 民進黨市黨部發兩點聲明

2019-12-10 13:31

韓國瑜「H」夾克新戰袍 將限量1000件販售做公益

2019-12-10 21:09

警局認定立委是滋事群眾？蔡正元：民主國家最荒謬的事

2019-12-10 09:49

選舉賭盤被韓國瑜怪招打亂 組頭認民調失真無法開盤

2019-12-10 15:44

民調差9%？蔣萬安、吳怡農「雙帥」向上班族拜票

2019-12-10 12:21

怕被說買票 老農津貼修正草案排審喊卡

2019-12-10 00:32

蔡英文拿到博士前就可指導研究生 新黨要監院調查彈劾

2019-12-10 14:57

用空檔跑選舉？韓國瑜諷小英：你知道你空檔占了四成嗎

2019-12-10 09:03

能解決士林坑人水果攤就捐5萬！ 朱學恒真的捐了

2019-12-10 13:06

悄悄成軍 陸軍關指部聯合兵種營投入大台北中樞防務

2019-12-10 16:00

粉專諷陳玉珍手被夾 改編成語「見縫插珍」

2019-12-10 13:00

尷尬！農委會辦台東釋迦外銷 張志明舉手發言未獲理睬

2019-12-10 11:59

明年總統選舉誰贏？黃暐瀚：柯文哲的58萬票是關鍵

2019-12-10 14:06

民進黨列舉七事件 質疑國民黨造假造謠「不膩嗎？」

2019-12-10 18:35

立院三讀 考試委員減至7-9人任期4年 不得赴中兼職

2019-12-10 10:33

學者：反滲透法定義不清 郭董都恐被認定「滲透來源」

2019-12-10 19:43

國民黨稱便衣警是怪阿姨 朱立倫：道歉不要橫生枝節

2019-12-10 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top