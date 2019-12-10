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綠獎第三屆得主 生態保育貢獻卓著

2019-12-10 11:42聯合新聞網 有故事／提供

聯電主導的第四屆綠獎頒獎典禮，已於上月11月29日在國父紀念館中山講堂盛大舉行，現場並舉行成果展，表彰得獎團體對生態保育的貢獻，回顧去年第三屆得獎團體的貢獻，令人動容。

第三屆得主的貢獻如下：

荒野保護協會：四斑細蟌生態保育及教育推廣

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「中華民國荒野保護協會」提出「臺灣地區四斑細蟌的保育、調查、環境教育及推廣」計畫。自108年4月13日舉行志工調查訓練，並立即開始調查，在新北市五股溼地生態園區、社子島濕地、磺港溪發現成蟲。又在大台北地區舉辦蜻蛉自然觀察班，於今年7月13日舉行，邀請特有生物研究保育中心林斯正博士演講「淺談及觀察台灣的蜻蛉目昆蟲」。次日的「蜻蛉戶外觀察課程」，由康吉成解說員率領，至新山夢湖、新山東峰或溪邊觀察了解台灣蜻蛉目昆蟲。10月19日舉辦「四斑細蟌保育策略論壇」，邀請學者及公部門代表共7人、與會者23人參加。

蝴蝶保育學會：斑蝶遷徙課程 扎根學童教育

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「台灣蝴蝶保育學會」提出「漫漫蝶旅──斑蝶遷徙」計畫。該學會與彰化縣芬園鄉同安國小合作，將學校改造成友善斑蝶的遷徙中繼站，並培訓學生為斑蝶小小調查員，與社區居民共同守護這片遷徙地。計培育小小解說員26人；108上半年度有18堂課，下半年度9堂課；3月種植20種蝴蝶食草及蜜源植物共計280株。此外，108年3-11月，進行同安國小校園及周遭蝴蝶調查，共調查出72種、1249隻蝴蝶；斑蝶標放72隻，包括小紫斑蝶、異紋紫斑蝶、雙標紫斑蝶等。

濕地保護聯盟：培訓志工 守護陸蟹媽媽

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「台灣濕地保護聯盟」，提出「月光下，守護陸蟹媽媽─高雄海岸陸蟹調查及教育推廣計畫」，展開志工培訓，自108年6到8月，在高雄典寶溪出海口南岸援中港濕地，共記錄到276隻凶狠圓軸蟹個體。調查過程發現不少車輛輾死陸蟹，已在該路段設立「注意陸蟹、減速慢行」的標語。又於6、7、8月見到許多民眾捕捉凶狠圓軸蟹，帶回做為大型魚類的魚餌或飼料，調查人員即予溝通勸阻。

基隆市野鳥學會：守護深澳象鼻岩　觀察遊隼生態

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「基隆市野鳥學會」提出「深澳象鼻岩及遊隼守護計畫」。緣起於象鼻岩為台灣本島唯一的海蝕拱，卻因屬於未登錄的國有地，無人管理，易使象鼻岩受到破壞。又自104年發現一對遊隼在深澳象鼻岩及酋長岩區域穩定棲息，106年確認繁殖成功並有1隻幼鳥離巢；107年有3隻幼鳥於5月中離巢。

基隆鳥會今年4月行文新北市政府文化局，提報深澳象鼻岩為文化資產保存法第78 條的「自然紀念物」，希望受到重視及保護。今年遊隼成功繁殖兩隻，除了2至6月的繁殖季，兩隻親鳥都棲息在深澳，每天都有部分時段停棲在酋長岩附近岩壁。

海洋公民基金會：守護海洋　澎湖種植珊瑚

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「海洋公民基金會」提出「在海田裡，種下守護海洋的種子」計畫，基金會從106年開始在澎湖跨海大橋下的通梁海域種植珊瑚，希望藉此維護生物多樣性，讓內海生態得以永續。已經完成六百株珊瑚移植，108年已見幼株活存率達六成以上。

象鼻岩陸蟹濕地珊瑚

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