文曄：被大聯大收購會形成壟斷！ 這是欺負我們不懂IC通路產業嗎？

文章轉載： 芯扒客

圖／shutterstock圖庫 分享 facebook

2019年10月7日，德州儀器（TI）突然宣佈調整銷售策略，打算明年底前停止大聯大和文曄的代理關係。 由於TI占文曄營收的20%左右，消息一出，文曄的股價迅速從40多元跌到最低34.6元。 這讓大聯大看到了機會，於是提出公開收購。

2019年11月12日，大聯大宣佈公開收購文曄30%的股權，大聯大表示，這只是一筆財務性投資，「完全沒有」意圖影響對方經營上任何計畫，期待雙方開啟良性溝通。 「這筆投資不牽涉整併，大聯大絕對沒有要進入對方董、監事會，亦沒有要影響對方經營計畫、策略。 」

儘管大聯大宣稱此次收購僅僅是財務投資，不過文曄方對此的反應則頗為激烈。 值得一提的是，最先反應的不是文曄的董事會、高管，而是文曄的員工和獨董率先出來發難，他們率先提出三點意見：

第一，本次大聯大收購三成股權，為惡意併吞；

第二，大聯大整併其餘企業後，營運卻出現衰退，已有近千名員工遭裁減，文曄2,400多名員工的家庭生計恐受到威脅；

第三，媒體質疑、客戶及供應都SayNo，一場下游客戶抽單、上游供應商轉換代理商的產業災難在即。

大聯大及文曄分別為亞洲第一、第二大半導體零元件管道商，這起收購緣起於TI的管道策略變化，但是很難不讓業界浮想聯翩。

此外，文曄隨後提出，大聯大及文曄分別為亞洲第一、第二大IC通路商，兩家若聯合起來，在臺灣的市占率將高達70%，在日本之外的亞太區的市占率將超過50%，將形成事實上的壟斷。

什麼才是壟斷?還原IC通路商真實情況

什麼才是真正的壟斷呢？ 壟斷的形成一般分三種：一種是壟斷資源，一種是市場規模壟斷，一種是專利或技術壟斷。

壟斷企業一般有幾個特徵：

第一毛利率非常高，自己吃肉，別人只能喝湯；

第二市占率非常高，一舉一動能夠影響整個產業的發展；

第三有市場定價權，一不高興就調整價格，你愛買不買，反正去別的地方你也買不到；

我們假設大聯大收購文曄後已經形成了壟斷，那麼類似TI這樣的原廠應該從別的管道賣不出晶片了，終端客戶從別的管道也買不到晶片了。

應該要哭著回來求著通路商來重新代理自己的晶片，而不是反過來。

根據調研機構Gartner的資料，半導體銷售，原廠直供的比例大概占到70%，通過授權通路商的銷售比例大概占30%。 在半導體產業鏈中，越上游的環節佔據最大的話語權，比如上游的晶圓製造、封裝、設計等環節，而下游的IC通路商話語權則較低。

比如高通手機的晶片完全直銷，即使偶爾透過一些授權通路商服務客戶，也可以隨時收回代理權，通路商一點辦法也沒有。

而TI最近收回所有通路商的代理許可權，馬上影響到大聯大10%的營收。 而像蘋果、華為、富士康這樣的超大終端客戶，都是原廠搶著上前直供，通路商的空間更是被壓縮到很小。

事實上，TI、ADI有哪家沒有在做晶片直供的？ 而稍微上規模的終端客戶，有哪家沒有採購直接對接晶片原廠的？ 這首先就說明在晶片原廠那裡，代理商的影響力沒那麼大。

占臺灣市場70%銷售量說明不了什麼

至於說大聯大加上文曄在臺灣的市占銷售量占到70%以上，首先要知道臺灣的銷售金額僅占大聯大整體銷售額的10%，剩下90%的銷售額來自於臺灣之外的全球市場。

在這些市場中，中國大陸的半導體進口金額每年增長迅速，根據中國大陸海關總署的資料顯示，2018年大陸進口半導體數量為4175.7億片，進口金額達到3120.6億美金，年增19.8%。 中國大陸已經是全球最大的半導體消費市場，根據國金證券研究所預估，2018年大陸半導體市場規模達到人民幣1.46兆元，約占全球半導體市場的一般。 預計到2025年，全球市場比重將提升到56%。

也就是說，如果要談壟斷，大聯大加上文曄的市場銷售量至少要加上中國市場來談才有說服力。 如果按照全球的半導體通路商市場來看，根據調研機構Gartner以及大聯大、文曄的公開資料。 大聯大占全球半導體通路商銷售額的比例， 2016年為4.7％，2017年的比例為4.0％，2018年的比例為3.6％；文曄的營業額佔全球半導體電子零元件銷售額比例，2016年為1.3％，2017年的比例為1.5％，2018年的比例為1.9％。 將兩家公司2018年的市場銷售加起來也才5.4%，而且其中還有不少客戶和產品線是重合的。

最後，從財報來看，大部分半導體通路商企業毛利率低於5%，像文曄僅3~3.5%，大聯大也只有4~4.5%，賺得基本上是辛苦錢。同時，大聯大澄清兩件事，一是通路商在半導體產業的占比是很低的，不可能出現壟斷或獨占的現象。二是大聯大近幾年不以追求市占率為目標，追求的是利潤成長而非營收成長。

這麼低的市場銷售量，這麼低的毛利率，你說是壟斷，說出來誰信呢？ 這不就是欺負普通人不懂你們IC通路產業嗎？

結論：

筆者認為，文曄打「壟斷牌」，其實是希望影響到各個國家涉及反壟斷相關的行政力量介入，希望重演一次「日月光收購矽品案」。

不過，就算是普通民眾相信了「行業第一+行業第二」就會形成壟斷，但只要對IC通路產業稍微做一下研究，就會瞭解到兩個收購案其實沒有可比性。

最後，若不是半導體市場規模夠大，讓專業通路商有生存的空間，兩家加起來不到6%的市場銷售量，談壟斷是否太過了？