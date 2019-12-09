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選前再利多！青年從農貸款放寬期限、額度調高

2019-12-09 10:30聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

民進黨總統參選人蔡英文。 聯合報系記者江國豪／攝影
民進黨總統參選人蔡英文。 聯合報系記者江國豪／攝影
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農委會修正政策性農業專案貸款辦法，內容調高多項農、漁業經營貸款額度、將青年從農創業貸款週轉金貸款期限由3年全面放寬至5年，鼓勵有意從農民眾投入農業工作，即使起生效。

農委會表示，青年從農創業貸款增訂週轉金得以循環動用，額度最高100萬元，貸款期限最長1年，非循環動用週轉金貸款期限一律延長為5年，養殖類貸款週轉金貸款額度，由200萬元調高為500萬元，鼓勵青年投入農業經營。

貸款額度的調整，包括漁船經營貸款、汰建貸款額度調高；農糧業經營貸款為改善或新建菇類栽培場，以設置屋頂型綠能設施，貸款年利率由1.29%調降為1.04%；菇蕈類生產者貸款額度，週轉金由200萬元調高為300萬元，採傳統菇舍栽培資本支出由300萬元調高為500萬元；經溫網室設施補助計畫或輔導措施核定或審查通過者，每公頃貸款額度，由1100萬元調高為1300萬元，以推動農業綠能政策及符合菇類產業發展需求。

農委會表示，初期營農面對較高經營風險，目前已規畫擴大青年從農創業貸款免息優惠措施，內容為貸款舊貸戶及新貸戶於貸款期間內享有5年免息，免息額度為200萬元。

農委會表示，未來將持續滾動式檢討，適時調整專案農貸規定。有資金需求的農漁業者，可就近向當地農漁會信用部或全國農業金庫提出申請，青年農民可至全國農業金庫青年從農專區貸款媒合平台申請。全國農業金庫:0972-590-951、農業信用保證基金:0963-619-301、農委會農業金融局:0933-239-983。

2020選舉農委會農民

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