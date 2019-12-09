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新聞眼／交通建設單點思考 整體規畫在哪？

2019-12-09 00:27聯合報 本報記者侯俐安蔡惠萍

五楊高架通車後，延伸案呼聲不曾停過。圖／聯合報系資料照片
五楊高架通車後，延伸案呼聲不曾停過。圖／聯合報系資料照片
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總統大選倒數，選舉支票滿天飛。過去三個月交通建設口號遍布各地區，從高鐵南延屏東、北宜直鐵「升級」高鐵、蘇花改「升級」蘇花安、台中捷運延伸彰化，如今五楊高架延伸頭份，每個建設都是在毫無整體國土規畫與區域發展下，急就章的「單點式口號」。

五楊高架通車後，壅塞路段從楊梅往南移動，延伸案呼聲不曾停過。竹竹苗路段沿線隨著湖口工業區、竹北生醫園區、新竹科學工業園區等林立，導致新竹路段每逢上下班及連假必會塞車，如今在大選前拍板南延，也不過是塞車起點遞延苗栗頭份，也難怪讓苗栗縣徐耀昌跳腳，要求再往南延到苗栗銅鑼才合理。

重大交通建設因為牽涉龐大，決策時不能只從交通管理的單點思考，而是要從整體的國土區域發展，否則何不乾脆把五楊高架南延到台中甚至更南？五楊高架延伸苗栗之議，早在二○一三年全線通車之初便已倡議，如果是早該做的，為何過去這六年無聲無息？為何選前一個月突然又通過可行性研究？難怪又被質疑選前撒建設。

蔡政府選前炒短線，又以農委會及交通部兩部會為最大宗。農委會放著幾十年產銷沉痾不管，卻在選前動輒拋出幾億甚至幾十億的支票，補貼滿天飛；交通部也不遑多讓，地方政府向中央伸手要交通建設是常態，本應扮演把關角色的交通部統統點頭埋單，甚至還不待地方開口，主動大放送。近三個月內密集開出一張又一張的選舉建設支票，這還沒算上觀光等各種撒錢補助，實際上卻仍看不到整體規畫，難怪會被質疑是以國家資源助選。

台灣歷經廿年藍綠惡鬥，重大交通建設計畫審議很少再見到長期規畫，除不斷撒錢的建設，究竟因應高齡化、少子化時，國土規畫在哪裡，城際運輸服務水準要到哪？如何補足各地不足之處，早在選舉至上的文化中消失殆盡。

五楊高架塞車新竹高鐵徐耀昌北宜直鐵苗栗縣蘇花改

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