五單位獲綠獎 將戮力推動生態保育

聯電主導的第四屆綠獎頒獎典禮，已於上周五（11月29日）在國父紀念館中山講堂盛大舉行，共有五個團體獲得獎助金，將依計畫戮力推動生態保育。

臺灣海洋保育與漁業永續基金會提出的計畫是「鼻頭角公園小丑魚抵家計畫」，據基金會執行長林愛龍表示，獎助金將用於兩個面向：一、生態面向將調查鼻頭角公園浮潛區內的海葵及小丑魚現況，及與農委會水產試驗所合作，執行小丑魚野放計畫。二、人文面向將培訓社區小朋友成為小丑魚推廣員，帶動居民認同，守護鼻頭角珊瑚礁海域。並與公部門和地方團體合作，規劃小丑魚主題活動，喚起居民及遊客對小丑魚的生態意識與認同感，推廣「垃圾帶走、魚兒留下」的生態旅遊觀念。

台灣猛禽研究會提出的計畫是「看不見的玻璃陷阱──北部地區野鳥窗殺調查與友善鳥類玻璃教育推廣」，據研究會救傷站主任王齡敏獸醫表示，獎助金主要用於五項工作：一、訓練「公民科學調查志工」，進行「北部地區野鳥窗殺調查」；二、進行網站維護，以利蒐集回報的「北部地區野鳥窗殺調查」資料；三、辦理十場「北部地區友善鳥類玻璃教育推廣」活動，以對民眾推動相關概念，進行預防；四、對於通報有意改善玻璃，以防野鳥窗殺的地點，進行現場勘查及提出建議。五、補助專案人員的薪資，以利全面推動工作。

中華民國荒野保護協會提出的是「雙連埤瀕危植物原地保種及教育推廣計畫」，據協會的雙連埤環教基地主任黃振福表示，這是連續計畫，獎助費將用於六項計畫：一、原地保種池建置；二、瀕危植物分布點位調查；三、目標物種保種；四、基礎環境因子監測系統架設；五、辦理水生植物保育志工培訓；六、舉辦水生植物保育工作假期。

海洋公民基金會提出的計畫是「為孩子，種下一片珊瑚海田」，據基金會主任陳宜君表示，獎助金主要用於五項工作：一、在澎湖跨海大橋下，復育珊瑚海田，預計完成600株幼苗種植，並將原先培育的珊瑚成體移植至附近海域；二、基礎調查展現公民力量，包括沿海棲地物種與海廢現況調查，並有兩場以獨木舟為交通工具登島的調查；三、到校教育，包含親海課程十場，邀請專家學者分享海洋研究議題，還要辦理種植珊瑚體驗活動一場，讓民眾一起重視內海問題；四、製作活動影片一部、成果報告一份。五、邀約記者採訪，增加媒體爆光，並在粉絲專頁發表「遠見綠獎」執行進度之相關文章。

台灣濕地保護聯盟提出的計畫是「濕坔微光──洲仔濕地螢火蟲棲地營造及教育推廣計畫」，據濕盟祕書長鄭仲傑表示，主要工作有三項：一、調查洲仔濕地螢火蟲生態概況；二、以參與式營造方式維護改善螢火蟲棲地環境；三、辦理螢火蟲生態講座及夜間觀察活動。在經費的運用上，包括專案人員人事費、講師費、調查及棲地工作費、各式活動費用、材料及雜支等。