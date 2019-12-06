立法院外委會訪視三信家商 趙天麟盼擴大僑生來臺升學

考察團訪視三信家商餐飲科中餐實作課程。 圖/僑委會提供 分享 facebook

立法院外委會訪視三信家商 趙天麟盼擴大僑生來臺升學立法院外交國防委員會於5日安排赴高雄市三信家商進行僑生技職專班業務考察，由召集委員趙天麟率領，委員陳曼麗及外委會同仁在僑務委員會委員長吳新興陪同下進行訪視，教育部國教署由副署長戴淑芬代表出席。

首先由三信家商校長林岑進行僑生技職專班業務簡報，她感謝僑委會對僑生政策的付出，帶領臺灣技職學校到海外開疆闢土、開拓生源。她表示，三信家商將學生擺在第一位，盡心關懷輔導學生，並期望能藉由三信家商成就學生，這些學生在畢業之後，本著對臺灣的認同與肯定，在各行各業甚至各國發光發熱。

趙天麟表示，立法院外交國防委員會及僑委會對於僑生政策相當重視，不僅是對於學生學習成果，對學生實習時的勞工權益也很關心，因此藉由本次機會實地到學校考察，他感謝僑委會協助政府落實新南向政策並推動僑生政策，由五年前的2所增加至14所，來臺學生也從103年約281人到108年增加逾兩千人，考取丙級以上證照的專班僑生也達2,076人，這些也都是僑生努力的成果。

陳曼麗則表示，臺灣對於僑生的照顧是無微不至，同時希望藉由僑生來臺就讀，增加他們與臺灣的連結，同時感謝僑生家長將學生送往臺灣就讀，這對臺灣來說也是一項莫大的肯定。她也對於僑生實習的勞工權益相當關心，希望也藉此機會多加了解。

吳新興表示，海外僑社經營需要時間，三信家商展現超群的實力，在目前臺灣少子化的衝擊下，僑生政策對於各大專院校的生源拓展有相當的助益。他接著說，臺灣技職教育相當成功，也因此讓海外僑胞願意將子女送來臺灣升學，藉此習得一技之長，在畢業以後不管是留在臺灣繼續工作或是返回僑居地一展長才，都是很有幫助的，同時這些莘莘學子也能成為僑委會與海外的人脈連結。

考察團訪視三信家商觀光科飲料實作課程。圖/僑委會提供 分享 facebook

隨後由在林岑帶領下，考察團進行校園訪視，實際考察校內各科別的僑生教學情形，並瞭解校園硬體設施。最後則進行學生訪談，現場邀請到緬甸、越南、馬來西亞、印尼及柬埔寨的僑生到場分享學習心得，在場學生皆表示很高興能來到臺灣升學，也深刻地與臺灣這塊寶島連結交流，希望未來能在工作場域學以致用。

吳新興感佩在場學生隻身來臺就學與實習，他們來自不同的國家與家庭，感謝臺灣政府、學校及僑界的力量，讓這些孩子能在無憂的環境下學習。