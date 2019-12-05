區塊鏈不只用在比特幣 林務局拿來消滅山老鼠

台灣紅檜、扁柏等珍貴林木常遭「山老鼠」盜伐，林務局今推出全球首個結合區塊鏈技術的「木竹材身分證」，未來民眾購買木竹藝品將可查詢木竹材來源是否合法，從生產到製作過程一切透明，若可疑就拒絕購買，透過「沒有需求就沒有供給」從市場端消滅山老鼠，是我國林木政策近年極重大的變革。

區塊鏈技術最著名應用例子是「比特幣」，現在也可以用在傳統的農林領域，反制山老鼠犯罪。林務局長林華慶表示，國人對盜伐一向痛恨，但山老鼠須倚賴市場才能存在，因為民眾購買木製品時無法區分木材來源是否合法，在有購買需求之下，山老鼠就有盜伐的供給誘因。

另一方面，林務局雖藏有許多漂流木或查獲的贓木，但為避免山老鼠透過合法標售文件「魚目混珠」，五年前就停止標售。但苗栗三義等重要木雕重鎮也因此面臨木材短缺的窘境，衝擊台灣聞名國際的木雕文化。

為挽救林木資源及木雕技藝，林華慶指出，林務局透過區塊鏈技術，花費兩年研發出「台灣林產品生產溯源系統」，廠商可申請QRcode證明產品使用合法來源的國產材，並取得「台灣木材」標章。消費者買到的家具、聚寶盆、彌勒佛等各種木藝品，只要掃一掃QRcode，就可以知道是來自哪個林場哪個樹，在哪裡生產、如何製作，如同一張專屬的身分證。

林華慶強調，只要認明標章購買合法產品，盜伐供給就會愈來愈少，消費者也不會成為山老鼠「幫凶」，是整建林產品產銷秩序、保護森林的關鍵里程碑。

林華慶說，制度建立後，將適度釋出林務局多年來的漂流木、贓木、疏伐木等，但要取得林產品生產溯源系統的認驗證資格，才能取得標售入場券。