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兩公約國內法化10週年 法務部將辦座談會

2019-12-05 20:25中央社 台北5日電

民國98年12月10日兩公約施行法開始施行，法務部於9日及10日連二天舉辦10週年座談會，共有「國際人權公約審查機制之檢討」等4個主題，期許更符合國際標準方式保障人權。

法務部發布新聞稿指出，兩公約施行法開始施行，代表國際上最重要的兩個人權公約，「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」，已成為國內法，也是保障人權與國際接軌的一個重要里程碑。

兩公約國內法化後，曾於102年及106年各邀請10位國際人權專家，來台進行初次及第2次國家報告之國際審查，兩次國際審查提出的結論性意見與建議，肯定政府與人民展現落實人權保障的決心，且在完成國家報告過程中，民間團體積極的參與國家人權報告的撰寫、提出影子報告及出席國際審查會議，展現政府部門與民間充分溝通交流的誠意。

新聞稿提到，除了兩公約外，9大核心人權公約中包含「消除對婦女一切形式歧視公約」、「兒童權利公約」、「身心障礙者權利公約」均已完成國內法化，而「消除一切形式種族歧視國際公約推動計畫」、「保護所有移工及其家庭成員權利國際公約」正體中文文本及特定條款保留理由，已送請行政院審查中

至於，「禁止酷刑及其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約施行法草案」及「保護所有人免遭強迫失蹤國際公約」已送請立法院審議。

除此之外，目前正研議成立符合巴黎原則的國家人權委員會及統合性的人權單位，正在一步一步的建構完整的人權保障體系。

在兩公約即將提出第3次國家報告的前夕，法務部將舉辦10週年座談會，分4個場次討論主題「國際人權公約審查機制之檢討」、「監察院作為國家人權機構之角色及職權」、「我國監所人權的發展與展望－以大法官釋憲為例」、「檢察官身為公益代表人對兩公約之實踐－以婦幼及人口販運案件為中心」。

法務部指出，座談會除了檢視這10年來的缺失及成果之外，期待政府機關能持續秉持積極捍衛人權的態度，在下一個10年，更積極、更接地氣、更符合國際標準的保障人權。

人權行政院立法院

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