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校外教學逛總統府蔡英文突現身 日高中生驚喜「手很溫暖」

2019-12-05 13:10聯合新聞網 綜合報導

總統蔡英文現身總統府，給日本高中生們一個驚喜。圖擷自twitter
總統蔡英文現身總統府，給日本高中生們一個驚喜。圖擷自twitter
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日本愛媛縣松山城南高校的學生日前來到台灣校外教學，期間造訪了總統府，原本解說員正藉著總統蔡英文的看板向同學們介紹，沒想到蔡英文卻突然現身，並向同學們寒暄問候，與同學們一一握手。有位日本女學生就表示「總統的手很溫暖」，事後蔡英文在個人推特上分享這一經歷，許多日本網友也紛紛留言，感謝總統帶給日本學生們美好的回憶，並標記台日友好的標籤。

根據日本「NHK」報導，日本松山城南高校的60位學生來到台灣做為期4天的校外教學，4日參訪了台灣的總統府，期間解說員站在正門大廳向學生們解說，而樓梯下方擺放著總統蔡英文的看板，當解說員對著學生講解看板的途中，蔡英文突然現身，讓日本學生相當驚訝。

蔡英文除了向學生們問好，也叮嚀他們台灣天氣轉涼要注意保暖，並詢問他們有沒有喝珍珠奶茶，對此學生們則是紛紛點頭回應，讓蔡英文笑稱「這句最有感」。

參訪最後蔡英文也與學生一同合照，並跟他們一一握手，其中一位日本女同學便表示「我不認為總統會真的來，我以為環顧四周就會結束。總統的手很溫暖，我很高興。」

事後蔡英文在個人推特上寫道「我作為一個驚喜來賓出現，與學生交談並拍了紀念照。日本的高中生，請多來總統府。也許你可以見到我！」，對此許多日本網友紛紛在底下留言，表示「我以前校外旅行是去中國，但現在學生都改去台灣了。」、「我決定明年夏天去台灣，所以請見我。」、「蔡英文展示了與其他國家領導人不同的日本友誼。台灣人也像家人一樣關心日本人。」、「日台友好」、「蔡英文總統非常感謝妳給學生帶來的難忘驚喜。」

蔡英文總統府台日關係

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