大聯大收購文曄 時間延長 並重申不存在壟斷問題

大聯大昨（4）日召開記者會，宣布修改收購文曄公開收購說明書，並延長收購期間50天至2020年1月30日截止，發言人袁興文強調，本次收購為善意的財務投資，並納入五點聲名於公開說明書中，在「合法、理性、務實」三大原則，讓雙方團隊都能安心工作。

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面對外界多方質疑，大聯大發布五點聲明：

第一、文曄依法召集的股東會，大聯大均將依通知出席並參與表決。

第二、公司取得文曄股權後，將獨立行使股東權，不與任何第三人約定共同行使表決權。

第三、在公司取得文曄股權後，其依法召開之股東會，也不對外徵求委託書，取得超過公司持股以外表決權。

第四、對文曄持股，將維持不高於三成之股權，不再在資本市場加購文曄股票。

第五、公司不會提名或參選文曄董事。

對於大聯大的聲明，文曄昨天並未回應。

大聯大昨天召開記者會後，對外重訊公告，延長公開收購文曄普通股期間，從原預訂公開收購期間2019年11月13日起至12月12日止，延後至2019年11月13日～2020年1月30日。

大聯大並同步說明延長公開收購期間的理由；主要是大聯大公開收購文曄科技30%股權，有關有無必要依公平交易法之規定，向公平交易委員會申報乙節，經普華商務法律事務所律師、理律法律事務所律師以及相關法律專家出具意見，認為不符公平交易法第10條所定結合之態樣，無須事前申報。

不過，在公開收購公告後，雖然對外再三澄清，並無須依公平交易法辦理事業結合申報，但文曄對此仍有疑慮，並且向公平交易委員會提出陳情，造成外界關切，因此大聯大在參考各方意見，且使公開收購順利進行，決定將函請公平會釋疑，並將公平會認定本件交易無須申報，並將公平會認定本件交易無須申報，增列為本件公開收購之成就條件。

大聯大重申 不存在壟斷問題

大聯大公開收購文曄，雙方持續透過各種方式激烈攻防，針對外界質疑的壟斷問題，大聯大昨（4）日強調，在半導體市場客戶採購方面，有直接採購和透過代理商採購，半導體通路商在產業中是代理商角色，原廠仍握有完全的主導權，所以不存在壟斷的問題。

大聯大說明，從半導體市場來看，客戶端可以採取直接採購和透過代理商採購，所以從下游客戶的角度來看，代理商並非唯一選項，而以先前發生的例子來看，美國德州儀器公司，全球代理商僅四家，德州儀器公司一口氣拿掉全球三家重要代理商的代理權，代理商也只能調整營運策略因應，因此代理商的優勢除了代理的產品線，還有滿足客戶需求的服務，站在代理商的立場，是要爭取下游客戶的認同而獲得訂單，並不會產生壟斷的可能性。

此外，關於文曄日前提出若兩家合併，在亞太區前十大通路商的市占率就高達五成，大聯大強調，應該要從整體半導體供應鏈來看；在整體半導體市場，通路商占半導體產值不會超過兩成，而大聯大和文曄兩家市占率合計在亞太市場頂多8～10%，通路商占半導體產值不高，不太可能壟斷供貨來源。

大聯大強調，收購文曄股權僅為財務投資，法人表示，在權益法上，依照大聯大持股文曄的比例，在文曄的獲利上，將會認列同樣比例的投資收益，若以持股三成來說，有機會對大聯大的獲利貢獻約10%，進而讓股東有感。