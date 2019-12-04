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南迴改善工程及蘇花改將通車 陳其邁：加強防救災應變

2019-12-04 20:43聯合報 記者林河名／台北即時報導

台9線南迴公路改善工程預定今年12月底通車，「蘇花改」則將於明年1月初通車，行政院副院長陳其邁今天主持「中央災害防救會報」指示相關單位，適逢年底及農曆春節即將來臨，預期車流量增加，務必在整體防災演練做好把關，並針對相關應變機制不足之處積極改善。

身兼中央災害防救會報副召集人的陳其邁，今天主持「中央災害防救會報」第41次會議。他回顧表示，今年台灣經歷丹娜絲等4個颱風侵襲，以及4月18日花蓮秀林發生規模6.1地震等天然災害威脅，所幸各級政府通力合作、應變得宜，均未造成嚴重損害；但10月1日南方澳跨港大橋斷橋事故，提醒政府須更加重視整體交通設施及運輸系統安全，尤其面對天然災害與公共安全問題，政府勇於面對問題與挑戰，積極提出解決對策，從災害經驗中學習，進一步強化災害預警能力，期能將災防工作做得更好。

他並聽取交通部「台9線蘇花改及南迴公路隧道事故暨整體防救災應變計畫」，指示交通部督導公路總局依整體防救災應變計畫，持續推動各項安全管理工作，並請內政部持續投入警察與消防能量，也請衛福部支持緊急醫療系統各項專業，並加強結合隧道兩端地方政府聯合救災單位，提高防救災效率。

針對農委會「非洲豬瘟邊境管制暨國內防疫整備作為」報告，陳其邁表示，行政院長蘇貞昌極為重視非洲豬瘟的邊境管理，過年期間旅客眾多，應加強在飛機上或機場閘口的廣播宣導，引導旅客落實施防疫措施，提高檢疫效率。

陳其邁表示，目前非洲豬瘟中央災害應變中心持續開設運作，阻絕疫情於境外，但國際疫情仍嚴峻，請農委會嚴密監控，切勿掉以輕心，持續關注疫情變化，必要時滾動調整我國邊境管制相關措施，並依不同國家風險，調整管制強度，尤其機場、港口檢疫作業務必落實，請各部會共同合作，以維持我國非洲豬瘟非疫區的狀態。他也感謝各部會同仁的合作，讓我國在東亞地區仍屬非疫區國家。

行政院副院長陳其邁。聯合報資料照
行政院副院長陳其邁。聯合報資料照
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非洲豬瘟陳其邁疫情

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