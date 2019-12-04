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綠獎新創新 增設青少年獎、LINE貼圖獎

2019-12-04 16:10聯合新聞網 有故事／提供

主動認養公路邊坡 期待蝴蝶翩翩飛翔

第四屆綠獎日前已於國父紀念館中山講堂頒獎，今年有兩項創新，一是首次頒發「青少年環境行動獎」，二是首次推出綠獎的LINE貼圖。其中，「青少年環境行動獎」由嘉義輔仁高中高三學生陳亭予團隊獲得首獎；LINE貼圖由插畫家楊阿步繪製。

還有一件事很溫馨，獲得青少年首獎的陳亭予於報名參賽後，如今已是國立中興大學昆蟲學系一年級的學生，該系教授楊正澤過去曾經擔任第二屆綠獎的評審，他聽說系上的學生獲獎，非常高興參加頒獎典禮，師生於會場碰面，互相問候，喜氣洋洋。

陳亭予（右）和父親把孵化的鳳蝶幼蟲放置在蝴蝶食草上，幫助蝴蝶繁殖。 陳亭予／...
陳亭予（右）和父親把孵化的鳳蝶幼蟲放置在蝴蝶食草上，幫助蝴蝶繁殖。 陳亭予／提供
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陳亭予團隊製作的「阿里山蝴蝶夢」影片，片長4分50秒，由陳亭宇、劉宇哲製作，全片以阿里山為背景，影片中，陳亭予的父親是超級蝴蝶迷，為了養蝴蝶，在嘉義中埔買下一塊山坡地，種了很多不同的蝴蝶食草，父女視此為「祕密基地」，可是每當周圍的檳榔園開始噴灑農藥，農藥一飄進基地，就會看到滿地早么的蝴蝶。

陳亭予說，父親從小住在阿里山，當時山上有很多蝴蝶，如今她在山上只看見一輛一輛的遊覽車，而不見蝴蝶，令人感慨。

陳亭予發現阿里山公路74K及78K路旁的向陽山坡地，公路局工作站種了一些蝴蝶食草，吸引一些蝴蝶採食花蜜。但因藤蔓及雜草掩蓋，食草長得不好。她跟工作站接洽並認養這些地方，盼以兩年時間復育蝴蝶食草及蜜源植物，如馬兜鈴、桶鈎藤、賊仔樹、刺蔥、樟樹、豬腳楠等，希望此路段山坡地能成為優良的蝴蝶基地。

片中阿里山公路旁的蝶舞翩翩，如蜜源植物「冇骨消」樹叢中的大紅蚊鳯蝶，還有青帶鳳蝶、寬青帶鳯蝶等，陳亭予希望兩年後遊客至此，會駐足好好欣賞美麗的蝴蝶翩翩飛翔，「我真的想把這份美麗的感動，在阿里山上再現。」她說。

陳亭予表示，她家在嘉義市，因父親友人託管一個花園，園中除了花木，還種菜，她從小和姊姊、同學在園中嬉戲，對蝴蝶、蜻蜓、蚱蜢、金龜子等昆蟲都十分熟悉並有研究興趣，她於國小五年級時就決心將來要讀大學昆蟲系。

她說，現在讀興大昆蟲系，除了每天在課堂上課，教授和實驗室助理也教他們為蝴蝶建立資料庫，包括採集DNA、如何編號等等；有關阿里山公路的蝴蝶基地，相關蝴蝶食草或蜜源植物是她上山和到溪床蒐集種子種植的，現在每週六日，她都會上山照顧經營，希望兩年後達到目標。

借繪畫LINE貼圖 喚起生態保育觀念

另外，今年綠獎首創的LINE貼圖，是由關心生態保育的插畫家楊阿步所繪製，貼圖主角名為「綠寶」。楊阿步表示，因為近年來參與社群討論，增加了對保育與環保議題的關注，又參與了關於石虎的公益畫播活動。所以從他擅長的插畫出發，多做一些事情。

第四屆綠獎首創LINE貼圖，貼圖主角名為「綠寶」，由關心生態保育的插畫家楊阿步所...
第四屆綠獎首創LINE貼圖，貼圖主角名為「綠寶」，由關心生態保育的插畫家楊阿步所繪製。 聯電／提供
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在設計過程中，他看到報名團體的貢獻，覺得台灣保有豐富的自然生態，並有那麼多團體和有心人在為台灣的生態努力，「就覺得很棒。」由於是以貼圖呈現，所以他把通過複評、爭取保育的九種生物畫成簡約可愛的樣子，又保有它（牠）們的特徵，希望大家一眼就能看出每張貼圖呈現的生物是什麼。

他設計的九張貼圖，每張有一種爭取保育的生物，依圖二所示，上排由左至右分別是：台灣猛禽研究會──猛禽、中華民國荒野保護協會──水生植物石龍尾、基隆市野鳥學會──遊隼；中排由左至右：台北市野鳥學會關渡自然公園管理處──水雉、臺灣海洋保育與漁業永續基金會──小丑魚、台南市生態保育學會──黑面琵鷺；下排由左至右：台灣濕地保護聯盟──螢火蟲、海洋公民基金會──珊瑚、台灣蝴蝶保育學會──大白斑蝶。

貼圖阿里山LINE生態保育嘉義

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