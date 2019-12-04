12月15日新北貢寮鮑 歡迎大家逗陣來澳底漁港呷鮑魚!

貢寮鮑滋養風味餐。 圖／新北市政府農業局 提供 分享 facebook

新北市政府為推廣貢寮區天然養殖的優質貢寮鮑(九孔及黑盤鮑)，12月15日(周日)在貢寮區澳底漁港舉辦新北貢寮鮑產地系列活動，當天最令人期待的貢寮鮑滋養風味餐，嚴選貢寮鮑及在地優質食材料理而成的11道澎拜海鮮大餐，優惠價只要6,888元，絕對物超所值，限額25桌，採網路預約制，報名自即日起至12月6日中午截止，名額有限，趕快上網報名！

活動當天提供限量鮮烤九孔免費試吃。 圖／新北市政府農業局 提供 分享 facebook

現場還有限量的貢寮鮑福袋搶購活動(原價600元/斤，搶購價450元/斤，每人限購1斤）、免費鮮烤九孔及石花凍試吃、在地農漁產品特賣以及海洋資源復育園區免費導覽等活動，好吃好玩又好買，歡迎大家12月15日一起到貢寮區澳底漁港共襄盛舉。

貢寮鮑福袋搶購活動。 圖／新北市政府農業局 提供 分享 facebook

在地農漁產品展售。 圖／新北市政府農業局 提供 分享 facebook

活動地點：貢寮區澳底漁港(貢寮區漁會)地址：新北市貢寮區真理里新港街91號交通資訊：1.自行開車:國道3號接台62線瑞芳區北部濱海公路/台2線出口→沿台2線→澳底漁港。2.大眾運輸：福隆火車站→福隆遊客中心→856公車→澳底→步行約6分鐘→澳底漁港。貢寮鮑滋養風味餐報名： http://www.gongliao-abalone.com.tw/

12月限定貢寮鮑主題遊程 走訪東北角美景 體驗貢寮鮑養殖

貢寮主題遊程有難得的貢寮鮑養殖場體驗行程。 圖／新北市政府農業局 提供 分享 facebook

貢寮鮑主題遊程帶您走訪草嶺古道、三貂角燈塔、南雅奇岩以及深澳象鼻岩等山海美景，還有難得的貢寮鮑生態體驗，了解安心、在地的貢寮鮑是如何長大的，還能品嚐現撈九孔的鮮甜滋味。

共有2款主題遊程，名額有限，趕快上網報名！

新北貢寮鮑 福隆賞秋芒一日遊： https://www.travel4u.com.tw/domestic/explain_all.aspx?MGRUP_CD=TPE01BS10 新北貢寮鮑 澳底漁港一日遊： https://www.travel4u.com.tw/domestic/explain_all.aspx?MGRUP_CD=TPE01BS09

新北市政府農業局 廣告