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衛福部將調高住院護理費3％ 改善護理血汗環境

2019-12-04 13:07聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

立委陳宜民等人今在立院建議修健保法第42條，將護理費與護病比納入醫療服務給付項目...
立委陳宜民等人今在立院建議修健保法第42條，將護理費與護病比納入醫療服務給付項目與支付標準之訂定。記者簡浩正／攝影
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衛福部醫事司今年5月公告醫療機構設置標準第十二條之一，將護病比明確入法，規範醫院護理人員照顧病人數上限，醫學中心為一名護理師照顧9名病人、區域醫院1比12，地區醫院1比15。

立院社福及衛環委員會今舉行第八會期第13次會議，討論全民健保法修正案、增列兒少法、台灣中藥產業發展、人才培育與中醫藥管理、健保藥價調整等報告與質詢。

有立委表示，醫療機構設置標準上路後被各界批評，醫學中心護病比僅只有1比9，完全是大放水，形同虛設，建議修健保法第42條，將護理費與護病比連動入法，納入醫療服務給付項目與支付標準之訂定。

對此，健保署長李伯璋表示，有關納入設置標準部分，因醫療專業不只護理人員，亦包含醫師、藥師等，故不宜直接納入，考慮以另調高住院護理費3%，且明年優先調整急重症護理費等款項方式來改善。

立委陳宜民等人提出健保法第42條條文修正草案，表示目前的醫療服務給付支付標準訂定，以相同點數反應各服務成本及同病、同品質同酬為原則，並得論量、病例、品質、人等方式訂定之。陳宜民表示，目前此給付項目及支付表準之訂定，並未明確提到護病比，故建議修正應包含護理費與護病比連動之給付，讓改革能兼顧臨床護理所需。

健保陳宜民中醫

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