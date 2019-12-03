親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

哪裡消費力最高？郭台銘用一碗牛肉麵看台灣產業發展

倫敦橋噬罪者：英國恐攻案的路人英雄「殺人前科」激辯

國家戲劇院企業專場法源問題 朱宗慶：場館決定就好

2019-12-03 11:41聯合報 記者何定照／台北即時報導

國家表演藝術中心旗下國家兩廳院日前傳首開「企業夥伴專場」先例，演出全不對外公開，兩廳院稱這是專案，已有訂相關內部規定，不用報董事會，表演藝術聯盟則質疑法源何在。

文化部表示，相關狀況將轉請國表藝董事會了解。國表藝董事長朱宗慶說，此事無利益衝突，不用報董事會，可場館自己決定就好。

根據兩廳院最新「演出場地設備外租服務使用須知」，場地申請單位舉辦表演藝術活動須對外公開，且公開售票，但若符合場館人才培育、表演藝術推廣或國際交流目的活動，得專案處理。兩廳院副總監許美玲表示，企業夥伴專場一案是兩廳院回饋長期支持場館企業夥伴的方式，因此也以專案辦理，專場總量不得超過兩廳院全年演出千分之三等規定，不用報國表藝董事會。

不過，曾任台中國家歌劇院副總監的表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，同屬國表藝中心的兩廳院，年度預算逾半來自政府，舉辦未對外開放的相關專案時，前場、後場的損失都是國家支付。他認為，場館若要做私人運用時，相關法條應仍要報董事會通過。

林佳鋒說，他樂見這類「藝企合作」模式，但兩廳院等場館預算出於國家資源，不同於沒拿國家預算、還要年繳近兩億給政府的小巨蛋等商業機構，必須「用法條讓制度可長可久，才能讓未來不管誰經營都可遵循」。

林佳鋒表示，鼓勵具備企業社會責任CSR的企業投入藝文是好事，不過究竟該怎麼做，應讓大家都知道，不需要像這次有點偷偷摸摸，致使戲劇院遭「私人招待所」之譏。

表盟常務理事陳錦誠表示，國內場館中以國家戲劇院檔期最緊，許多團體也必須是在戲劇院這種標準舞台演出最合適。他認為，波修瓦芭蕾舞團演出大可選擇其他場館，沒必要跟國內團體搶場地。至於兩廳院訂企業專場不得超過千分之三，也不該場館說了算，應由法人整體顧及法規。

陳錦誠說，兩廳院想用創新營運模式當然可以，但不能針對個別單位，而是該針對所有長期贊助的企業。國表藝身為行政法人，也不該只是討論個別場館，應有通則，這樣大家才比較好做事。

文化部說，國家表演藝術中心轄下國家兩廳院發展藝企合作模式，就表演團體反映的意見，將轉請國家表演藝術中心董事會了解。

朱宗慶表示，行政法人最大特色是專業治理，兩廳院企業夥伴專場沒利益衝突，不用報董事會。表盟認為應由國表藝訂相關規定，朱宗慶表示三場館有其各自目標，監督單位也很多，應由各場館決定就可。

朱宗慶也說，企業專場只占兩廳院總場次千分之三，數量很少，而且兩廳院也立下企業須是長期支持、不影響他團申請場地、藝術性等條件，兩廳院就此獲得的經費也會回饋到整體節目，基本上是希望帶動更大觀眾，是正向的事。

國家表演藝術中心旗下國家兩廳院日前傳首開「企業夥伴專場」先例。記者何定照／攝影
國家表演藝術中心旗下國家兩廳院日前傳首開「企業夥伴專場」先例。記者何定照／攝影
分享

兩廳院

相關新聞

立院三讀 農民可在農地蓋農產品初級加工場

2019-12-03 11:28

立法院三讀 故意散播動物疫情謠言最重罰100萬

2019-12-03 09:58

赴日抱大獎！他是台灣最低調的米王

2019-12-02 23:55

新型感測器 可追蹤空氣、水體、噪音

2019-12-02 21:57

北市警局中高階警官人事調整 14人異動

2019-12-02 18:19

2019十大新聞人物 韓國瑜蟬連冠軍

2019-12-02 17:32

118海巡服務系統更新 電子地圖報案定位

2019-12-02 13:12

內政部：香港情勢轉變 將與陸委會檢討港人移民台灣要件

2019-12-02 12:09

海洋永續 APEC海洋環境永續性圓桌會議今展開

2019-12-02 12:04

第四屆綠獎頒獎　綠色環保推廣擴散

2019-12-02 10:50

大股東股票賣過頭能怪誰？從文曄被「惡意盯上」看台股50年鬥爭史：股市叢林只有拳頭、沒有溫情

2019-12-02 16:17

旅途洗去塵埃 桃園機場淋浴室暖心

2019-12-02 00:00

談一下購併

2019-11-29 15:22

浪漫台三線藝術季 竹東浪漫好食光

2019-11-29 13:48

「全國青年景觀競賽」景觀設計作品 八二三公園齊爭艷！

2019-11-29 00:00

臺澳籍正妹陶藝家 用瓷訴說生命的璀璨與流逝

2019-11-29 00:00

談大聯大收購文曄

2019-11-28 16:52

「富邦ART」App讓祝福動起來！2020 擴增幸福實境

2019-11-27 00:00

坪林茶博館「曉茶塾-數位互動探索空間」融合AR互動科技，小朋友玩超嗨！

2019-11-27 00:00

桃園市蘆竹國民運動中心 11月26日起連續三周免費體驗

2019-11-26 11:40

樹林濟安宮五朝清醮大典 系列活動歡慶祈福

2019-11-26 00:00
看更多

熱門文章

總統故鄉藍綠拚場！韓國瑜昨3萬人造勢 蔡英文今回防比聲勢

2019-12-02 16:29

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

瞎！國軍以戰備急需款買平板電腦 營區卻沒Wi-Fi

2019-12-02 12:12

悄辭韓國瑜國政顧問 陳建宇：維持政府機關行政中立

2019-12-02 19:35

楊振隆任二二八館長 蔡正元：這個政府是兇殘的象徵！

2019-12-03 00:56

影／沒跟喊當選 王金平：支持韓國瑜把市長做好

2019-12-02 18:11

別再傳了！「滕西華喬病床」是不實謠言

2019-12-02 20:15

解決台南溪北發展停滯 賴惠員提高鐵增設六甲站

2019-12-02 14:09

高鐵確定南延屏東後 潘孟安：高捷確定南延東港

2019-12-02 21:01

沈富雄：昏庸吳主席、荒謬韓國瑜 國民黨崩盤三敗象

2019-12-02 12:21

選錯人恐「盲國」 游梓翔：盲國比亡國可怕多了

2019-12-02 14:17

影／鼓勵韓國瑜當「男子漢」 侯友宜：面對挫折勇敢承擔

2019-12-02 18:46

黃國昌爆韓國瑜砂石案 柯文哲：他會被說是側翼

2019-12-02 12:05

孫大千：楊蕙如網軍部隊有沒有霸凌過賴清德和韓國瑜

2019-12-03 08:21

屏東造勢3萬人相挺 蔡英文回防：總統故鄉不能輸

2019-12-02 22:28

盜採砂石案打韓國瑜 黃國昌再秀違法事證公文

2019-12-03 09:54

蘇啟誠案 韓國瑜批：蔡政府放任網軍害死外交官

2019-12-02 17:04

三不政策丟掉兩岸競爭優勢 他揭兩證據民進黨孬種恐共

2019-12-03 06:59

【即時短評】民進黨獨力過半，剩最後一哩路？

2019-12-02 14:37

【重磅快評】報告總統 在外交部眼中台灣只是第三世界

2019-12-02 13:24

謝龍介感冒嚴重燒聲 醫生命3天內不能說話

2019-12-02 21:33

【即時短評】最激烈戰區 總統故鄉上演政治家族大對決

2019-12-03 08:03

韓國瑜籲拒答抗民調 高虹安形容「真是政治天才」

2019-12-02 16:53

228前館長廖繼斌指控 現任館長楊振隆是殺師兇手

2019-12-02 16:07

熱點風雲／綠守票倉 韓能複製去年勝選方程式？

2019-12-03 00:38

影／吳怡農批「蔣經國是壞人」蔣萬安：不回貼標籤批評

2019-12-02 13:49

王浩宇指送高價口罩涉賄選 翟本喬：廠商友情價28元

2019-12-02 15:00

教部4度提醒大學提前期末考 唐湘龍：就是為蔡英文催票

2019-12-02 14:09

美軍派員來台評估戰術 國防部：美同意分攤經費

2019-12-02 19:18

高捷延伸屏東 葉匡時臉書發文：這是假新聞嗎？

2019-12-02 22:10

綠營發起「下架吳斯懷」 藍營反擊推「下架柯建銘」

2019-12-02 16:30

黃國昌指控韓國瑜圖利李佳芬家族 韓辦提告嗆「可笑」

2019-12-02 11:59

買武器不如養人才 韓國瑜國防政策亮點…軍校要雙語？

2019-12-03 08:00

潘孟安喊高捷確定延伸至東港 高市府：只是規畫第一步

2019-12-02 21:51

總統站路口拜票？民眾驚見「蔡賴配」 近看發現誤會大了

2019-12-02 14:17

內政部：香港情勢轉變 將與陸委會檢討港人移民台灣要件

2019-12-02 12:09

台灣出錢 美軍來台15天要花1525萬

2019-12-02 14:13

被爆50年前殺老師 228館長「為什麼改過向上會變壞事」

2019-12-03 00:23

值星官能用「接線」平板排哨了 國防部：部隊急需

2019-12-02 20:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top