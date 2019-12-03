國家戲劇院企業專場法源問題 朱宗慶：場館決定就好

2019-12-03 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



國家表演藝術中心旗下國家兩廳院日前傳首開「企業夥伴專場」先例，演出全不對外公開，兩廳院稱這是專案，已有訂相關內部規定，不用報董事會，表演藝術聯盟則質疑法源何在。

文化部表示，相關狀況將轉請國表藝董事會了解。國表藝董事長朱宗慶說，此事無利益衝突，不用報董事會，可場館自己決定就好。

根據兩廳院最新「演出場地設備外租服務使用須知」，場地申請單位舉辦表演藝術活動須對外公開，且公開售票，但若符合場館人才培育、表演藝術推廣或國際交流目的活動，得專案處理。兩廳院副總監許美玲表示，企業夥伴專場一案是兩廳院回饋長期支持場館企業夥伴的方式，因此也以專案辦理，專場總量不得超過兩廳院全年演出千分之三等規定，不用報國表藝董事會。

不過，曾任台中國家歌劇院副總監的表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，同屬國表藝中心的兩廳院，年度預算逾半來自政府，舉辦未對外開放的相關專案時，前場、後場的損失都是國家支付。他認為，場館若要做私人運用時，相關法條應仍要報董事會通過。

林佳鋒說，他樂見這類「藝企合作」模式，但兩廳院等場館預算出於國家資源，不同於沒拿國家預算、還要年繳近兩億給政府的小巨蛋等商業機構，必須「用法條讓制度可長可久，才能讓未來不管誰經營都可遵循」。

林佳鋒表示，鼓勵具備企業社會責任CSR的企業投入藝文是好事，不過究竟該怎麼做，應讓大家都知道，不需要像這次有點偷偷摸摸，致使戲劇院遭「私人招待所」之譏。

表盟常務理事陳錦誠表示，國內場館中以國家戲劇院檔期最緊，許多團體也必須是在戲劇院這種標準舞台演出最合適。他認為，波修瓦芭蕾舞團演出大可選擇其他場館，沒必要跟國內團體搶場地。至於兩廳院訂企業專場不得超過千分之三，也不該場館說了算，應由法人整體顧及法規。

陳錦誠說，兩廳院想用創新營運模式當然可以，但不能針對個別單位，而是該針對所有長期贊助的企業。國表藝身為行政法人，也不該只是討論個別場館，應有通則，這樣大家才比較好做事。

文化部說，國家表演藝術中心轄下國家兩廳院發展藝企合作模式，就表演團體反映的意見，將轉請國家表演藝術中心董事會了解。

朱宗慶表示，行政法人最大特色是專業治理，兩廳院企業夥伴專場沒利益衝突，不用報董事會。表盟認為應由國表藝訂相關規定，朱宗慶表示三場館有其各自目標，監督單位也很多，應由各場館決定就可。