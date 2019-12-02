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新型感測器 可追蹤空氣、水體、噪音

2019-12-02 21:57台灣醒報 記者張元融╱台北報導

環保署監資處處長張順欽介紹今年新投入應用的4項「環境物聯網感測器」。（photo...
環保署監資處處長張順欽介紹今年新投入應用的4項「環境物聯網感測器」。（photo by張元融／台灣醒報）
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移動式水質感測器，今後將可助環保稽查人員沿河流溯源污水工廠！環保署2日介紹署內「環境及資訊處」今年新投入應用的4項「環境物聯網感測器」，包括與氣象局合作開發的「大氣剖面監測無人機」等。環保署表示，今年物聯網感測器在「空氣、水體、噪音領域」有大突破，將持續與工研院合作應用物聯網技術，嚴密把關污染。

感測器發揮功能

環境監測及資訊處長張順欽處介紹4項新投入環境監測的環境物聯網感測器：1.以「無人機」結合「感測器」的大氣剖面監測無人機，可探測「高空污染物分布」，並解析其對地面的影響。

2.搭載在汽車上的「移動空汙偵測器」，可利用影像辨識技術，分析行車紀錄器影像中的PM2.5空品數據，掌握都市中的空污時空變化。

3.用於測工廠水體污染的「水質感測器」分為移動式與浮動式，移動用於監測具有多匯流口的高污染潛勢河川（如桃園市老街溪），它流經廢水排放口後，會出現明顯的數據擾動，方便環保稽查人員進行溯源。全台已佈建150台的浮動式水質感測器，則針對4縣市的工業區、農畜業與砂石場，進行22個水域全時監控。

4.「空噪感測器」則像攝影機一樣，架設在都市馬路上，以「噪音陣列麥克風」準確定位噪音源，並結合車牌辨識系統，準確抓到噪音車。

追回4億空污費

「今年環保署利用新型感測器，充分發揮小兵立大功，讓許多違規工廠無所遁形！」環保署表示，中央與地方環保機關目前在全台已布建6000個「空污感測器」，涵蓋55個主要工業區、169個重大交通幹道、監控工廠超過3萬家，至今已裁處罰鍰共計8646萬元，「空污費追繳」則達4億元以上。

張順欽說：「這些新設備已陸續有各縣市環保局提出申請，預估明年會再上路一批。」此外，環保署也將在12月份台北資訊月展示4大感測器，並以「智慧聯網、環境新願景」為宗旨，向民眾介紹「環保結合科技資訊，可突破過去不易解決的問題。」

【更多精采內容，詳見

空污環保署物聯網

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