北市警局中高階警官人事調整 14人異動

2019-12-02 18:19 中央社 台北2日電



為因應治安勤務需求，台北市警察局今天公布中高階警官人事案，共計調整專員、副分局長等職務，共計14人，並統一於5日離到職。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋攝影 分享 facebook 為因應治安勤務需求，台北市警察局今天公布中高階警官人事案，共計調整專員、副分局長等職務，共計14人，並統一於5日離到職。

市警局今天發布新聞稿表示，因應部分外調職缺，和治安勤務需要，依適才適所、專才專用等原則，調整第四至第八序列專員、副分局長、股長、警務員兼所長、警備隊隊長等職務，共計14人。

相關人事異動名單如下：