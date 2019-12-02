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北市警局中高階警官人事調整 14人異動

2019-12-02 18:19中央社 台北2日電

為因應治安勤務需求，台北市警察局今天公布中高階警官人事案，共計調整專員、副分局長...
為因應治安勤務需求，台北市警察局今天公布中高階警官人事案，共計調整專員、副分局長等職務，共計14人，並統一於5日離到職。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋攝影
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為因應治安勤務需求，台北市警察局今天公布中高階警官人事案，共計調整專員、副分局長等職務，共計14人，並統一於5日離到職。

市警局今天發布新聞稿表示，因應部分外調職缺，和治安勤務需要，依適才適所、專才專用等原則，調整第四至第八序列專員、副分局長、股長、警務員兼所長、警備隊隊長等職務，共計14人。

相關人事異動名單如下：

1.台北市警察局大安分局副分局長黃國珍調升台北市警察局保安科專員 （第四序列）。

2.台北市警察局大同分局副分局長蘇裕展調任台北市警察局大安分局副分局長。

3.台北市警察局北投分局副分局長林浚奕調任台北市警察局大同分局副分局長。

4.台北市警察局保防科社調股股長廖立仁調任台北市警察局北投分局副分局長。

5.台北市警察局秘書室出納股股長李秉蒼調任台北市警察局保防科社調股股長。

6.台北市警察局刑事警察大隊專員蔡鎮群調任台北市警察局秘書室出納股股長。

7.台北市警察局勤務指揮中心督察員高玉松調任台北市警察局刑事警察大隊專員。

8.台北市警察局大同分局建成派出所警務員兼所長高崇人調任台北市警察局北投分局長安派出所警務員兼所長。

9.台北市警察局中山分局偵查隊刑事警務員兼副隊長陳志峯調任台北市警察局大同分局建成派出所警務員兼所長。

10.台北市警察局南港分局玉成派出所警務員兼所長鄭俊廷調任台北市警察局大安分局臥龍街派出所警務員兼所長。

11.台北市警察局南港分局舊莊派出所警務員兼所長林卷億調任台北市警察局南港分局玉成派出所警務員兼所長。

12.台北市警察局中山分局刑事警務員陳志榮調任台北市警察局南港分局舊莊派出所警務員兼所長。

13.台北市警察局松山分局刑事警務員郭翔豪調任台北市警察局信義分局六張犁派出所警務員兼所長。

14.台北市警察局大安分局警備隊隊長陳裕原調任台北市警察局中山分局警備隊隊長。

警察北市北投

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