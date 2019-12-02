第四屆綠獎頒獎 綠色環保推廣擴散

2019-12-02 10:50 聯合新聞網 有故事／提供



聯華電子於11月29日在國父紀念館中山講堂舉辦第四屆綠獎頒獎典禮暨成果發表，共有五個生態保育團體獲得「大型生態保育計畫獎助」，獎助金共300萬元，還有兩名高中學生獲得「青少年環境行動獎」。

本屆綠獎有兩項創新，一是首次頒發「青少年環境行動獎」，二是首次推出綠獎的LINE貼圖，該貼圖由插畫家楊阿步繪製，圖中的主角名為「綠寶」。

第四屆綠獎新創的LINE貼圖，圖中主角名為「綠寶」。 聯華電子／提供 分享 facebook

綠獎於2016年由聯電發起，積極支持綠色環保及生態保育行動，歷年都受到企業界的響應，為國內對生態保育提供最高獎金的獎項，投件數也創新高。

聯電總經理簡山傑於典禮致詞表示：「聯華電子重視企業社會責任，我們很高興藉由綠獎，建立起環境友善平台，連結致力於生態努力的保育志工、以及想為環境盡心的企業，感謝3M、台灣巴斯夫、漢民科技、欣興電子、宏瑞制程、愛德華先進、智原科技、漢科系統等企業持續支持綠獎，讓有理想的生態保育團體得以實現對台灣土地的愛。今年綠獎新增青少年組，我們希望引導青少年主動為環境議題發聲，鼓勵更多年輕學子投入環境保護。也期望綠色環保的精神與行動向下扎根，向外推廣擴散，帶動臺灣生態環境的改變。」

本屆綠獎由中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修、台師大生命科學專業學院名譽教授黃生、清大公共事務組執行長薛荷玉、知名兒童生態教育科普暢銷作家胡妙芬組成評審團，選出本屆得獎單位。

其中，「大型生態保育計畫獎助」的得獎計畫分別是：「臺灣海洋保育與漁業永續基金會」的「鼻頭角公園小丑魚抵家計畫」；「台灣猛禽研究會」的「看不見的玻璃陷阱──北部地區野鳥窗殺調查與友善鳥類玻璃教育推廣」計畫；「中華民國荒野保護協會」的「雙連埤瀕危植物原地保種及教育推廣計畫」；「海洋公民基金會」的「為孩子，種下一片珊瑚海田」計畫；「台灣濕地保護聯盟」的「濕坔微光─高雄市洲仔濕地螢火蟲棲地營造及教育推廣計畫」。

獲得第四屆綠獎「大型生態保育計畫獎助」的五個生態保育團體代表，與聯電總經理簡山傑（左三）、台師大生命科學專業學院名譽教授黃生（左四）合影，左一起為中華民國荒野保護協會理事長劉月梅、台灣猛禽研究會理事長林思民；右一起為臺灣海洋保育與漁業永續基金會代表林愛龍、海洋公民基金會董事長胡昭安、台灣濕地保護聯盟祕書長鄭仲傑。 有故事公司／提供 分享 facebook

「青少年環境行動獎」由嘉義輔仁高中學生陳亭予的「阿里山蝴蝶夢」及新竹竹東高中學生張書毓的「山溪成癮」影片獲獎。「網路人氣獎」依網路投票數產生五個得獎單位，分別為：台北市野鳥學會關渡自然公園管理處、中華民國荒野保護協會、海洋公民基金會、基隆市野鳥學會、台灣猛禽研究會。詳細資訊，請參閱綠獎官網: http://www.ecoechoaward.com

獲得第四屆綠獎「青少年環境行動獎」的嘉義輔仁高中學生陳亭予（左二）、新竹竹東高中學生張書毓（左三），與國立中興大學昆蟲學系教授楊正澤（左一）、中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修（右一）合影。 有故事公司／提供 分享 facebook

會中頒發獎座及獎金，聯電也致贈支持綠獎的八家企業感謝狀；另邀請中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修主講「海洋保育」；荒野保護協會理事長劉月梅演講「食蟲植物調查與四斑細蟌守護計畫」；及海洋公民基金會陳宜君主任主講「在海田裡，種下守護海洋的種子」，內容深入淺出，讓與會者都有不少收獲。

頒獎會場同步展出綠獎前三屆得獎成果，包括：第一屆「南投縣埔里鎮一新社區發展協會」的「瀕危白魚、一新齊心、一同守護」計畫。第二屆「彰化縣埔鹽鄉大有社區發展協會」的「金碳大有，綠活農村」計畫。第三屆「中華民國荒野保護協會」的「臺灣地區四斑細蟌的保育、調查、環境教育及推廣」計畫；「台灣蝴蝶保育學會」的「漫漫蝶旅──斑蝶遷徙」計畫；「台灣濕地保護聯盟」的「月光下，守護陸蟹媽媽──高雄海岸陸蟹調查及教育推廣計畫」；「基隆市野鳥學會」的「深澳象鼻岩及遊隼守護計畫」；「海洋公民基金會」的「在海田裡，種下守護海洋的種子」計畫。