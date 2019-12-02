史上首次全國社造會議 鄭麗君承諾文化發展基金挺社造

2019-12-02 02:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



文化部長鄭麗君昨天於史上首次舉辦的全國社區營造會議中，承諾文化部將以「文化發展基金」支持社區營造推動，並協助組建社造民間智庫、催生區域型社造中介組織、協助推動社造沙盒創新實驗等計畫。文化部也將廣納各界於社區營造會議中的建議，研商訂定社區營造政策白皮書。

全國社造會議昨天於公務人力發展學院舉辦第二日議程，上午由文化部、內政部、衛福部、教育部、農委會、原民會、客委會等7個中央部會，以及地方民間代表，共同討論社區營造如何從民間到政府、從中央到地方具體落實。下午則由「公共治理、世代前進、多元平權、社會共創」四大議題召集人進行綜合報告，最後由文化部長鄭麗君進行綜合回應與政策宣示，期許勾勒出「明日社造」的發展方向，以及下一階段的社造政策白皮書。

對於討論過程中有人建議應推動「社造沙盒創新實驗計畫」，鄭麗君表示支持。她指出，未來將研擬建立一個容許實驗的環境，讓民間組織在風險可控的環境下，免受現有法令或監管，得以測試各類社造推動或行動創新模式，讓社造好點子或好創意不被舊框架或舊思維侷限，以翻轉政府對於社造集中式的計畫補助模式。