期末考與大選撞期 教部多次發函提醒大學「喬」時間

2019-12-01 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／即時報導



明年1月11日是總統及立委大選日，教育部從今年三月起，陸續發函各大專校院，考量師生投票權益，應妥為規畫期末考日期。本報資料照片 分享 facebook 明年1月11日是總統及立委大選日，教育部從今年三月起，陸續發函各大專校院，考量師生投票權益，應妥為規畫期末考日期，近日又接到一些家長與學生反映，說課程和期末考與大選仍「撞期」，影響返鄉投票意願。教育部再次發文，建議部分學校的期末考安排在1月10日前完成；大學則表示，課程及期末考時間的彈性調整，對於大學而言蠻容易配合，影響不大。

總統大選將至，台大、師大、台科大等三校學生會日前在臉書發起返鄉列車，包下台鐵東西幹線各一班復興號，預定明年1月10日載900人回家投票。但台鐵早在上月6日就公告，明年1月10日起四天不受理專開列車申請，卻私下對學生會「開後門」加開專列，遭質疑有政治考量。台鐵當時解釋，考量大學生有公民參與精神，不少人更是第一次參與投票，加上確實有返鄉交通需求，才同意受理。

除了台鐵之外，為了方便青年學子返鄉投票，教育部也多次發函給大專校院，提醒校方妥適安排期末考日期。

吳鳳科大原本將期末考排在明年1月13日至17日這一周，不過卻收到教育部來文，考量舟車勞頓往返影響投票意願，要求他們期末考在1月10日前完成。

教育部對此表示，教育部援例於中選會確定選舉日後，通知學校考量師生投票權益，妥為規畫學校課程安排及期末考日期。有關108學年度行事曆，教育部今年三月間，便已函請學校預為規畫，包括台大、成大、清大及交大等都將期末考提早到大選前，但少數學校到現在都未調整。

教育部指出，之後因為接獲部分學校教職員工、家長與學生反映學校期末考訂於選舉日以後或選舉日介於期末考期間，因此在七月與十一月間，再請部分學校再予檢視學校行事曆。但如果學校認為調整有困難，教育部仍會尊重大專院校的排課狀況。

實踐大學校長陳振貴說，1月11日適逢總統及立委大選，投票是公民的權利，而且此投票日在上學期政府即已公布，實踐大學和大部分的大學一樣，期末考排在1月6至10日舉行，方便學生1月11日回家投票。今年除夕在1月24日，且本校2/3教職員才恢復上班，2月14日境外生註冊及報到，2月17日下學期才正式上課，的確為配合1月11日大選投票，學期結束有一點提早，但這種彈性對大學而言，很容易配合，也不會損害學生的授教權和教職員的作習安排，教育部的要求算是合理可行。

龍華科技大學校長葛自祥說，教育部之前確實有來函，但當時未強制。但龍華早已配合將本學期行事曆修改，在1月11日前考完期末考，好讓學生回去投票。由於目前多數科大招生區域化十分明顯，學生大多來自學校附近，因此實質影響並沒有很大。