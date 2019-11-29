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浪漫台三線藝術季 竹東浪漫好食光

2019-11-29 13:48聯合線上／ 阮芷萱

全台最長也最有特色的藝術季「浪漫臺三線藝術季」，客家委員會與新竹縣政府本次在竹東選定走過一甲子歷史的竹東傳統市場推出「浪漫好時·好食市場派對」展區，這個市場是全國規模最大的客家傳統市場，更是一扇融合了多元民族、多元產業風貌的櫥窗，策展方向主要從傳統客家市場與客家傳統保存食出發，透過藝術與設計能量導入，讓遊客能了解到客家保存及傳統飲食文化的智慧之處，邀請民眾來一趟市場暢遊，體驗道地客家文化與竹東小鎮的魅力。

圖／新竹縣政府 提供
圖／新竹縣政府 提供
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Party Sound 市音景裝置

邀請藝術家曾偉豪透過導電油墨互動方式呈現，結合竹東市場的各種鬧熱聲音，透過互動裝置，讓遊客可以感受穿越市場充滿溫度和回憶的交響樂。

圖／新竹縣政府 提供
圖／新竹縣政府 提供
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Party People 好食職人牆

邀請在地團隊逐步東行合作，創作出與土地密切相連，傳承老一輩技藝的老攤商畫像，他們用雙手孕育出無數珍貴的食材和料理，充滿手作溫度。

圖／新竹縣政府 提供
圖／新竹縣政府 提供
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Party Mission 菜市場任務

派對辦桌的圓桌上，食物隱藏著竹東市場的秘密。透過轉盤上的道具，邀請民眾走出去挑戰菜市場現場，用五感深入竹東市場內外，解鎖在地人的廚房。

Party food 客家好食學

浪漫的市場派對來自各種迷人的客家好食串在一起！乾燥、醃漬、醬滷是客家傳統處理食物的日常智慧，容器也就地取材，呈現愛物惜物的哲學。迷你博物館帶你一窺三種客家代表食物-紅糟、米食、芥菜家族的小故事。

Party Dance 好食跳起來

客家保存與加工食物最厲害的就是醃漬文化。秋冬芥菜收成之際，人人與菜共舞。在展區內設置擬真體驗區，體驗一下傳統醃製的趣味吧。

本次展覽自10/19起至12/15止，更多系列活動資訊，請上「竹東浪漫好食光」臉書粉絲專頁搜尋。

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