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「全國青年景觀競賽」景觀設計作品 八二三公園齊爭艷！

2019-11-29 00:00文／ 新北農業局 提供

全國青年景觀競賽第1名作品，由淡水商工打造的「樸實」。 圖／新北農業局 提供
全國青年景觀競賽第1名作品，由淡水商工打造的「樸實」。 圖／新北農業局 提供
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新北市首創以全國青年為對象，舉辦結合競圖與實作的景觀競賽，參賽隊伍涵蓋北中南景觀、園藝及建築相關科系學生、研究生及高職園藝科學生、外國來台交換學生，以「以實出發」為題，營造12座各具巧思的景觀設計，精緻細膩的參賽景觀設計作品將於中和八二三紀念公園展出至12月15日，想一圓當網美夢的話千萬不可錯過！

參賽選手施作過程。 圖／新北農業局 提供
參賽選手施作過程。 圖／新北農業局 提供
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參賽作品中，由淡水商工打造的作品「樸實」，利用禾本科植物呈現出流線型的美感，加入復古元素及碎石組成之步道營造出自然風格，打造增進人們與自然距離的舒適空間，獲得評審青睞脫穎而出，得到全國青年景觀競賽冠軍的殊榮。而輔仁大學的作品「實之境」及中興大學的作品「垂植森林」，則分別以竹材、粗布面料結構及鋼構垂直綠化營造景觀，獲得第二名及第三名的佳績。

輔仁大學的作品「實之境」獲得第2名。 圖／新北農業局 提供
輔仁大學的作品「實之境」獲得第2名。 圖／新北農業局 提供
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中興大學的作品「垂植森林」獲得第3名。 圖／新北農業局 提供
中興大學的作品「垂植森林」獲得第3名。 圖／新北農業局 提供
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全國青年景觀競賽導入新的創意美學，結合年輕人的活力，打造美麗創新的公共空間藝術花園。未來得獎選手也將由市府邀請參與新北市公園、新北綠家園及其他公共開放空間的設計，並以這些設計作品出國參與國際景觀設計比賽，讓青年人才與業界及國際接軌。

「全國青年景觀競賽」的舉辦，不僅創造景觀青年與學界及業界交流機會，提供青年景觀設計者創意發光舞台，也讓設計能夠更貼近市民生活，增添新北市景觀美學，提升城市質感，促進民眾參與、關心生活週遭的環境。相關競賽內容與展出作品可上全國青年景觀競賽官網查詢。

(新北市政府農業局 廣告)

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