親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜疑雲擾大選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

年改給付制受破壞 全教總：公教自危

2019-11-28 17:43台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

全國教師工會總聯合會批評，8月的大法官解釋使得公教年金的「確定給付制」核心精神蕩...
全國教師工會總聯合會批評，8月的大法官解釋使得公教年金的「確定給付制」核心精神蕩然無存。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
分享

隨著大法官釋字第781至783號解釋文8月出爐，免除政府應負的給付責任，所有年金改革的訴訟幾乎停止，爭議似乎告一段落。全教總理事長張旭政28日質問：大法官真的懂公教年金採用共同基金的「確定給付制」嗎？且根據5月的精算報告，改革不過延後破產10年而已，未來勢必得再大砍一次。

確定給付制遭破壞

張旭政指出，確定給付制的核心精神在於，基金費率的提撥須合乎精算結果，而且政府應負「最後支付責任」，這兩項精神也被規範在年改後的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」中。張旭政表示，年金之所以有破產危機，是因為政府沒有依精算後的最適費率提撥，在大法官會議解釋中卻對此重大缺失隻字未提，不必負補償責任，反而要由公教人員自行承擔。

此外，針對政府的最後支付責任，大法官會議竟以寬鬆的標準解釋，將政府的提撥費率65%視為「恩給之範疇」，亦即可給可不給，因此公教人員的退休金將毫無保障，只能確保領到個人提撥的部分，即本俸212%（提撥費率）*35%（個人分攤額）。張旭政批評，如此一來確定給付制的精神完全被破壞。

「個人已盡責，政府不負責。」高雄市教師職業工會理事長董書攸以此概括。新北市教育人員產業工會副理事長林松宏則以勞保為例表示，雇主可以拿回其提撥的部分嗎？雇主不能，但政府卻可以，將破壞人民對政府的信心。

年金10年後破產？

根據5月23日最新的退撫基金精算報告，公務人員基金用罄的年度為2042年，教師則為2040年，僅是延後破產10年而已，張旭政表示，將來年金恐怕還會大砍，然而目前仍看不到政府要調高提撥費率的決心。

曾支持年金改革的張旭政強調，他們在乎的是年金的永續，因穩定的年金才是使人願意從事公務員、教師的一大原因。他直言，蔡英文政府的年金改革並沒有解決問題，不僅激起退休公教的強烈反彈，也不能讓在職公教人員安心。全教總更向各總統候選人呼籲，不要再大開選舉支票，盡快提出對策改革。

【更多精采內容，詳見

大法官破產年金改革

相關新聞

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:41

高階警消參加法會穿制服跳佛舞惹議 警大：沒違反規定

2019-11-28 14:03

輪椅族被汙名化？ 立委籲擴大參與

2019-11-28 13:58

端正選風嘉縣府編2千萬警方查賄獎金 新增查假訊息獎金

2019-11-28 13:39

文資守護方案有成 近3年古蹟火災件數下降

2019-11-28 13:15

黃定和提五大民生主張 將安排民眾黨柯文哲陣營輔選

2019-11-28 12:45

蘇花改、南迴公路將通車 蘇揆：不再颱洪來襲路封阻斷

2019-11-28 12:29

政院再拋利多！中小企業貸款補貼總額度加碼為1千億

2019-11-27 17:26

兩公約國內法化10年 行政院擬設「人權處」

2019-11-27 17:17

萬華龍山寺280周年慶典登場 宗教、政治味兼具

2019-11-27 13:10

師大調查：台灣人不夠幽默 全球25區域排名15

2019-11-27 12:39

談大聯大收購文曄

2019-11-28 16:52

「富邦ART」App讓祝福動起來！2020 擴增幸福實境

2019-11-27 00:00

坪林茶博館「曉茶塾-數位互動探索空間」融合AR互動科技，小朋友玩超嗨！

2019-11-27 00:00

桃園市蘆竹國民運動中心 11月26日起連續三周免費體驗

2019-11-26 11:40

樹林濟安宮五朝清醮大典 系列活動歡慶祈福

2019-11-26 00:00

詐騙手法日新月異–守護荷包人人有責

2019-11-23 00:00

台北探索館「世界天空臺北」特展

2019-11-22 00:00

賞花更好行！ 新社花海周邊4公里道路燙平

2019-11-22 00:00

竹東跨界料理趣 享受浪漫好食光

2019-11-11 15:23

新竹縣關西、竹東、峨眉「浪漫台三線藝術季」即日起至12月15日系列精彩活動邀您共襄盛舉

2019-11-07 00:00
看更多

熱門文章

陸媒公布「假共諜」王立強在陸詐騙案受審畫面

2019-11-27 20:51

政戰將級人事異動秒曝光 傳國防部長震怒交查洩密

2019-11-28 02:00

最新民調／蔡賴領先韓張17.3個百分點 政黨票僅差0.7％

2019-11-28 12:24

孫大千列小英沒說的十個經濟數據 批蔡自我感覺良好

2019-11-28 08:23

保防劇禿子共諜遭議 憲指部說是真人真事非影射誰

2019-11-28 11:54

蔡英文論文拼錯400多字 政大教授酸：便利貼貼到不夠用

2019-11-28 10:57

民進黨逆轉、親民黨爬升？看六家媒體民調政黨票變化

2019-11-28 13:59

金句拚聲量…韓國瑜一張口 蔡英文苦笑 柯文哲心酸酸

2019-11-28 09:00

蔡正元叫陣：蔡英文！留下「騙子總統」名號值得嗎？

2019-11-28 04:18

張善政酸蘇貞昌「住院」 卓榮泰：這是犯大忌

2019-11-28 09:07

莒光保防劇逮禿諜爆爭議…韓嗆「影射性太強」

2019-11-28 00:07

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

2019-11-28 10:55

轉貼「王立強」同桌照被偵訊 游盈隆：徐國勇您下令？

2019-11-28 16:04

韓國瑜自爆常和李佳芬吵架 最近一次因為這件事

2019-11-28 00:29

獨／捕獲野生韓國瑜 跟隨扈大啖平民美食羅東肉羹番

2019-11-27 20:28

韓國瑜「痔瘡比喻」惹議 鄧惠文醫生分析：對民調感到坐立難安

2019-11-28 13:24

王立強詐騙受審案影片曝光 韓國瑜以人格擔保自身清白

2019-11-27 22:53

王立強受審畫面曝光 蔡正元：王牌大賤諜把戲太爛了！

2019-11-27 22:28

陳水扁分析蔡英文支持率 要超過12年前的馬英九有難度

2019-11-28 09:56

共諜案「騙子變間諜」 王立強詐騙判刑影片曝光

2019-11-28 00:02

超級比一比：憲兵保防劇禿頭共諜 像韓國瑜還是中校？

2019-11-28 13:13

巴拿馬前總統獲北京金援與台斷交？外交部：不意外

2019-11-27 19:54

林佳龍臉書留言批盧秀燕 「女版韓國瑜！」

2019-11-28 14:28

傅崐萁競選總部成立 妻子徐榛蔚不畏黨紀處分站台力挺

2019-11-27 19:42

民進黨拍板屏南只挺蘇震清 鄭朝明：特定家族實力驚人

2019-11-27 17:59

【重磅快評】綠官在急什麼？官場現形惹難堪

2019-11-28 16:29

直言集／軍人在政黨競爭表態 恐毀民主

2019-11-27 23:53

館長再宣稱放棄代訓國軍計劃 國防部：尊重他說法

2019-11-27 22:28

影／宋楚瑜訪苗栗 前縣長傅學鵬表態力挺

2019-11-28 11:58

蔡總統論文公聽會 陳學聖：多元辯論請收看

2019-11-27 20:31

韓國瑜「造人秘方」曝光 結婚8年無子靠這補品連生3胎

2019-11-28 00:15

保防劇壓制藍衫禿頭男 學者恭喜老韓將獲更多同情票

2019-11-27 21:13

要娶韓冰條件曝光 韓國瑜最在乎的是「這個」

2019-11-28 00:01

向心夫婦來台欲購入林口房屋自住 檢調追查金流

2019-11-27 22:39

平交道車禍差一秒險死 林佳龍承諾盡量推動鐵路立體化

2019-11-28 08:35

郭台銘「0到6歲國家養」 李縉穎：最早是向柯文哲提出

2019-11-27 18:54

李佳芬逃漏稅？韓辦反批蔡瀛南 蔡辦：發言前先google

2019-11-27 19:53

高人氣前女主播力挺賴品妤 不畏風雨陪同掃街拜票

2019-11-28 15:19

張善政說蘇貞昌「住院了」 政院駁斥：散播假訊息

2019-11-27 18:20

肥皂說影射吳怡農 蔡宜芳道歉

2019-11-28 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top