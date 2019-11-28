年改給付制受破壞 全教總：公教自危

2019-11-28 17:43 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



全國教師工會總聯合會批評，8月的大法官解釋使得公教年金的「確定給付制」核心精神蕩然無存。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook

隨著大法官釋字第781至783號解釋文8月出爐，免除政府應負的給付責任，所有年金改革的訴訟幾乎停止，爭議似乎告一段落。全教總理事長張旭政28日質問：大法官真的懂公教年金採用共同基金的「確定給付制」嗎？且根據5月的精算報告，改革不過延後破產10年而已，未來勢必得再大砍一次。

確定給付制遭破壞

張旭政指出，確定給付制的核心精神在於，基金費率的提撥須合乎精算結果，而且政府應負「最後支付責任」，這兩項精神也被規範在年改後的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」中。張旭政表示，年金之所以有破產危機，是因為政府沒有依精算後的最適費率提撥，在大法官會議解釋中卻對此重大缺失隻字未提，不必負補償責任，反而要由公教人員自行承擔。

此外，針對政府的最後支付責任，大法官會議竟以寬鬆的標準解釋，將政府的提撥費率65%視為「恩給之範疇」，亦即可給可不給，因此公教人員的退休金將毫無保障，只能確保領到個人提撥的部分，即本俸212%（提撥費率）*35%（個人分攤額）。張旭政批評，如此一來確定給付制的精神完全被破壞。

「個人已盡責，政府不負責。」高雄市教師職業工會理事長董書攸以此概括。新北市教育人員產業工會副理事長林松宏則以勞保為例表示，雇主可以拿回其提撥的部分嗎？雇主不能，但政府卻可以，將破壞人民對政府的信心。

年金10年後破產？

根據5月23日最新的退撫基金精算報告，公務人員基金用罄的年度為2042年，教師則為2040年，僅是延後破產10年而已，張旭政表示，將來年金恐怕還會大砍，然而目前仍看不到政府要調高提撥費率的決心。

曾支持年金改革的張旭政強調，他們在乎的是年金的永續，因穩定的年金才是使人願意從事公務員、教師的一大原因。他直言，蔡英文政府的年金改革並沒有解決問題，不僅激起退休公教的強烈反彈，也不能讓在職公教人員安心。全教總更向各總統候選人呼籲，不要再大開選舉支票，盡快提出對策改革。

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