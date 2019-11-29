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臺澳籍正妹陶藝家 用瓷訴說生命的璀璨與流逝

2019-11-29 00:00文／ 新北市政府文化局 提供

新生代陶藝家李如詩出生臺灣，3歲移民到澳洲，在澳洲國立藝術學院( National Art School )主修陶藝，個人工作室在「瓷都」景德鎮，這一次回到臺灣展出，特別空運來的作品皆由景德鎮特有的瓷土製作，各個精巧呈現典雅的極致白，宛如一場華麗的視覺饗宴，十分吸睛！

新生代陶藝家李如詩。 圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館 提供
新生代陶藝家李如詩。 圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館 提供
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新北市政府文化局所屬鶯歌陶瓷博物館即日起至12月29日止在B1陶藝長廊展出「花譜FLORILEGIUM—李如詩創作個展」，展出87件作品。因為幾年前家人和朋友相繼罹患癌症，激起她開始思考對「生、死及時間」的想法；其中二件未燒的大型瓷塑作品，訴說著她對生命無常的思維，一件暴露於滴水下，並隨著展出時間的流逝逐漸瓦解，如同人最終歸於塵土，巧妙引入了生死是件自然的事。

特別值得一看的是，延續瓷土坯作品的概念所創作的華麗花束、散佈著惟妙惟肖的鳥和翅膀，是由景德鎮特有瓷土製作，因為含鐵量極低，呈現獨特極致潔白，點綴著金、銀水更顯細緻而華麗，每一物件皆獨一無二，鼓勵大家思考在自己短暫人生中什麼才是自己獨特且重要的事，盡情綻放出屬於自己的美麗。

李如詩目前正在陶博館駐村中心進行創作，期間參與陶博館「新北市藝文教育扎根」計畫，引領新北市鶯歌區建國小學、鶯歌小學的孩子們集體創作自己的花園，小朋友的作品有著無限想像的創意令她非常感動。另外，李如詩將於12月21日開設「藝術家的伊甸園」工作坊，歡迎有興趣的人把握機會報名參加。

陶博館館長吳秀慈表示，陶博館為增進新北市陶瓷與國際交流的機會，開放「陽光特展室」及「陶藝長廊」給國內外陶藝家、陶瓷工作者或策展人申請，歡迎有興趣的人踴躍申請，期待透過國際間的藝術能量相互交流，創造更多陶藝的火花。詳細內容可上陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢。

(新北市政府文化局 廣告)

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