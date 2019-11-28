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輪椅族被汙名化？ 立委籲擴大參與

2019-11-28 13:58台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

立委何志偉(圖中)表示，在輪椅後方張貼大型標示恐怕造成對輪椅族的歧視，衛福部食藥...
立委何志偉(圖中)表示，在輪椅後方張貼大型標示恐怕造成對輪椅族的歧視，衛福部食藥署長吳秀梅當場承諾取消。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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針對輪椅後方恐須張貼「醫療器材許可證字號」、「通過撞擊測試」等大型標示，讓輪椅族大呼被汙名化！立委何志偉28日召開記者會，請輪椅族現身說法，並邀衛福部食藥署長吳秀梅等人出席，吳秀梅當場答應取消標示貼文，並承諾兩周之後召開會議討論，在輪椅的設計過程中納入使用者意見，並予法制化。

輪椅貼字恐遭側目

何志偉表示，衛福部9月25日公告醫療器材相關草案，針對合法的醫療用電動代步車、輪椅等，要求增加「醫療器材許可證字號」等電腦字體50號以上的大型字。

對此，行無礙資源推廣協會總幹事許朝富表示，對於身障人士而言，輪椅是其生活的一部分，除了功能以外，他們也很關心外觀美醜。作為身障者，輪椅的大型標示讓他直接聯想到「古代黥面」，形同對輪椅族的歧視。輔具家ATHome創辦人劉旻宜表示，台灣是輔具的製造與外銷大國，其他國家正朝向輔具設計美觀化的方向，台灣卻在開倒車。

對於兒童來說，大型標示可能會讓他們大眾面前更難堪。台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁表示，她女兒也是輪椅族，在輪椅上貼斗大的字竟然讓她女兒被同儕取笑。她質疑，張貼「通過撞擊測試」等標示是在告訴

他人「來撞我」嗎？

何志偉強調，針對非法且不安全的輪椅，衛福部應該要嚴加查緝，並將合法輔具上網公告，並非反過來要求「合法的輪椅族證明輪椅合法」。歧視性的措施恐怕有違聯合國2006年的身心障礙者權利公約。

參與式設計

衛福部食藥署長吳秀梅表示，當初交通部的目的是規範「醫療器材」電動代步車的路權，允許其上人行道或慢車道，為了辨識是否屬於醫療器材，才會要求張貼標示。她聽了輪椅族的反映之後，確實覺得不妥，因此會取消此措施。

何志偉追問，為了讓輪椅對身障人士更友善，衛福部是否考慮「法制化」輪椅的設計過程中納入使用者的意見？吳秀梅表示確實可行，並當場承諾在兩周之後召開會議，廣邀產官學界與輪椅族共同討論如何立法。

【更多精采內容，詳見

衛福部何志偉

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