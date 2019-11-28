文資守護方案有成 近3年古蹟火災件數下降

2019-11-28 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



文化部今在行政院會報告「國家文化資產保存活化推動成果」，其中推動「文資防災守護方案」後，文資火災案件數近三年分別為2017年4件、2018年1件、2019年1件，都較2016年7件來得低。

根據文化部報告，文化資產局明年度預計投入文化資產保存的公務預算加計前瞻基礎建設預算達52.97億元，比105年預算增加39.59億元，成長為近4倍，且自2016年《文化資產保存法》大幅修正以來，文化部已完成37項子法修訂（含新訂定17項子法），截至11月底止，全國有形文化資產共2586處，其中國家級有形文資共118處，共新增指定大龍峒保安宮、艋舺龍山寺、路思義教堂等14處國定古蹟；新增指定丸山考古遺址、曲冰考古遺址2處國定考古遺址，也新增登錄台灣首處重要文化景觀，阿里山林業暨鐵道文化景觀。

至於文資防災守護方案部分，係由文資局推動防災整備、定期召開聯繫會報、跨域合作防災演練及訓練、經費資源輔助，以及五大分區與智慧防災示範推動；消防署則是協助訪視查核與合作防災演習；警政署則是設置巡邏箱，並強化縱火偵辦；另外國家災害防救中心提供文資災害情資網以及天災預防資訊；地方政府也協助成立縣市文資專業服務中心，且落實管維防災計畫與設施設備改善。

方案實施後，文資火災案件數近三年分別為2017年4件、2018年1件、2019年1件，都較2016年7件來得低。

目前納入前瞻基礎建設計畫的「再造歷史現場」計畫，主要是鼓勵地方政府在規劃城市空間治理及地方發展時，融入文化治理思維，主動系統性保存各類文化資產，讓歷史文化記憶與當代生活重新結合，迄今共核定補助37案計畫、計畫總經費62.79億元。

在無形文化資產保存維護工作方面，截至今年11月底止，全國無形文化資產總計588案，明年度預算為3.46億元。