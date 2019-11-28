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黃定和提五大民生主張 將安排民眾黨柯文哲陣營輔選

2019-11-28 12:45聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭立委選舉，藍綠兩大陣營的總統參選人最近幾天都到宜蘭造勢，拉抬選情。無黨籍立委參選人黃定和今天表示，他也正積極接洽民進黨柯陣營成員到宜蘭向鄉親請託拉票，為選情加溫。

蔡英文上周六到宜蘭造勢，韓國瑜昨天也到宜蘭傾聽之旅，聚集不少支持者。黃定和上午召開記者會說明他深耕地方25年、不分藍綠有效率，不像有人8年都在打混、也有人10年來對地方無聞問，提出「五大主張挺宜蘭、經濟民生最優先」。

黃定和說，多年來台灣因為太多的政治，許多重要的民生經濟法案反而被忽略，導致經濟空轉、物價上漲、薪水停滯，民眾生活壓力大，自殺率高。

他從代表、市長到縣議員參政25年，秉持民意優先、全民執政理念，服務不分藍綠，希望落實為民謀福從政理念，所以這次提出五大政見主張，希望能為宜蘭、台灣找到更好的生活。

*「交通建設全力拚、高鐵伸延要高架」：加速鐵路高架、落實北宜高鐵、增建東西向路網、普及大眾運輸接駁、廣設路外停車場。

*「社會公義全力拚、公平正義幸福城」：落實居住正義、扶助弱勢族群、確保國土資源、注重農漁勞工權益。

 *「民生經濟全力拚、青年就業沒煩惱」：青年及就業政策、創造就業機會、成立青創基金、補助青年首購房貸、友善育兒政策。

*「社福長照全力拚、安居樂業有保障」：提升婦幼安全、友善托育環境、增加生育補助、保障婦女權益、增加關懷據點、補助長照服務、廣設老人日托。

*「教育環保全力拚、永續環境顧子孫」：推動雙語教育、改善教學環境、保障弱勢就學、堅持環境永續。

黃定和表示，希望促使中央施政聚焦民生經濟，建構安居樂業好環境，最近他也會安排民眾黨柯陣營的成員到宜蘭加油打氣。

宜蘭無黨籍立委參選人黃定和今天提出五大民生主張，最近將安排民眾黨柯文哲陣營前來輔...
宜蘭無黨籍立委參選人黃定和今天提出五大民生主張，最近將安排民眾黨柯文哲陣營前來輔選。記者戴永華/攝影
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