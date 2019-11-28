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蘇花改、南迴公路將通車 蘇揆：不再颱洪來襲路封阻斷

2019-11-28 12:29聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

交通部今赴行政院報告「蘇花改」及「南迴公路」通車前整備工作情形，盤點近期蘇花改及南迴公路通車前整備成果，行政院長蘇貞昌聽後指示，一條安全回家的路是政府對東部地區民眾的承諾，請交通部責成公路總局確實掌握時程，如期如質達到通車標準，不再「颱洪來襲，路封阻斷」，讓東部居民能有一條安全、可靠且環境永續的道路。

南迴公路預計年底12月20日通車，蘇花改通車日期預計在明年的1月5日。

蘇貞昌說，這幾年來，持續加速環島鐵路網及公路網的建設，而「南迴公路拓寬」及「台9線蘇花改」，合計共1百公里，也分別要在下個月底及明年1月初完工通車，這兩條山路沿線地勢險峻，工程艱鉅，工期都長達9年，第一線施工人員備極辛勞，肯定交通部、公路總局全體施工團隊，用最專業的態度、最敬業的精神，克服種種困難，圓滿達成目標，成就國人安全回家的路。

蘇貞昌表示，道路工程團隊不只精於「做工」，在工程設計上也能注意到融入景觀、生態與環保，且水準已超越國際，例如南迴公路的安朔高架橋，以「藏橋於林」的概念，讓用路人優游於山林，享受自然景觀；而蘇花改南澳和平段的鼓音橋，則成為彌猴往返觀音溪谷兩岸間的捷徑，形成另一種珍奇景觀。

不過蘇貞昌也提醒，這次蘇花改的全線通車以及南迴公路的拓寬啟用，距離明年春節連假還有一小段時間，請交通部確實執行通車前各項整備與宣導工作，包含進出新通車路段的交通疏導管制、長隧道的安全管理，以及防救災應變計畫與演練等，也要讓民眾瞭解新增的客運路線。

至於，環島鐵路電氣化的最後一哩路「潮州-枋寮-台東」南廻鐵路電氣化工程，12月23日也會先完成「潮州-枋寮」段的通車，請交通部一併做好相關測試整備工作。

另外，未納入蘇花改的「東澳－南澳」等的其他路段，以及國道5號銜接蘇花改路段，目前正進行可行性評估中。

安朔高架橋路線跨越安朔溪後，沿其支流五福谷溪蜿蜒而上至草埔隧道北口，以「藏橋於林...
安朔高架橋路線跨越安朔溪後，沿其支流五福谷溪蜿蜒而上至草埔隧道北口，以「藏橋於林」友善環境為規劃設計理念。圖／行政院提供
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蘇花改南迴公路蘇貞昌

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