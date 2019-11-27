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萬華龍山寺280周年慶典登場 宗教、政治味兼具

2019-11-27 13:10聯合報 記者郭頤／台北即時報導

萬華龍山寺今舉辦建寺280周年紀念慶典，蔡英文總統、前正副總統馬英九吳敦義、前國民黨主席吳伯雄和台北市副市長蔡炳坤等人都到場致意，龍山寺身為地方信仰中心，不僅宗教地位崇高，在政界同樣具一定指標性，中正、萬華立委參選人林昶佐和林郁方也相繼出席，各自與藍綠大咖合體，拉抬地方選情。

由於龍山寺今上午的280周年紀念慶典並未對外開放，許多民眾一早就聚集在龍山寺門口與對街的艋舺公園，有信徒雙手合十面向寺廟祈福，也有支持者等待政治大咖現身，其中，蔡英文、馬英九和吳敦義到場時，都分別受到支持者熱烈歡迎，顯見龍山寺對於地方別具意義。

蔡英文致詞時表示，280年歷史的龍山寺，不僅見證台灣發展，更是一個重要的景點，同時也帶領其他宮廟走向環保的時代，她說，龍山寺除香火鼎盛外，也長期投身公益，如這次致贈消防器材給地方政府。

蔡英文也談到，希望把台灣宗教活動作為觀光的重要元素，龍山寺是一個典型的代表，她提到自己從小在台北長大，每隔一段時間就會到龍山寺參拜，除感受宗教氛圍也得到庇護、祝福，歡迎國人與外國朋友來體驗台灣的宗教文化，很高興能參加龍山寺280周年慶典。

龍山寺董事長黃書瑋表示，龍山寺已不單單是地方信仰中心，舉凡生活中的大小事，民眾都能在此祈求參拜，重拾心靈平靜、解開困惑，過去龍山寺歷經颱風、暴風雨侵襲而多次整修，其中二戰時的空襲，更讓中殿幾乎全毀，唯有主神觀世音菩薩端坐蓮台，使民眾再次體會到觀音菩薩的靈驗。

黃書瑋指出，為善盡福利社會宗旨，龍山寺積極推動各項公益慈善事業，此次慶典便捐贈消防救災器材給台北市政府和新北市政府的消防局，同時捐助300萬元給「台北市政府教育局認助清寒學生基金會」，做為弱勢孩童的獎學金。此外，龍山寺也順應環保潮流，響應減香政策，同時盼協助其他宮廟一同響應，守護自然環境。

龍山寺280周年紀念慶典將舉行為期一周的慶祝活動，除宗教法會慶典，艋舺公園也會有一系列民俗演藝活動登場，包括氣勢非凡的宋江陣、龍鳳獅、南管表演、傳統掌中戲和拳術表演等，更要邀請民眾共同參與這兼具宗教、文化、觀光和民俗特色的祭典。

萬華龍山寺今舉辦建寺280周年紀念慶典，國民黨主席吳敦義與立委參選人林郁方都到現...
萬華龍山寺今舉辦建寺280周年紀念慶典，國民黨主席吳敦義與立委參選人林郁方都到現場致意。記者郭頤／攝影
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由於龍山寺今上午的280周年紀念慶典並未對外開放，許多民眾一早就聚集在龍山寺門口...
由於龍山寺今上午的280周年紀念慶典並未對外開放，許多民眾一早就聚集在龍山寺門口與對街的艋舺公園，有信徒雙手合十面向寺廟祈福，也有支持者等待政治大咖現身。記者郭頤／攝影
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龍山寺280周年紀念慶典將舉行為期一周的慶祝活動，除宗教法會慶典，艋舺公園也會有...
龍山寺280周年紀念慶典將舉行為期一周的慶祝活動，除宗教法會慶典，艋舺公園也會有一系列民俗演藝活動登場。記者郭頤／攝影
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龍山寺董事長黃書瑋表示，龍山寺已不單單是地方信仰中心，舉凡生活中的大小事，民眾都...
龍山寺董事長黃書瑋表示，龍山寺已不單單是地方信仰中心，舉凡生活中的大小事，民眾都能在此祈求參拜，重拾心靈平靜、解開困惑。記者郭頤／攝影
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萬華龍山寺今舉辦建寺280周年紀念慶典，蔡英文總統和立委林昶佐一同出席典禮。記者...
萬華龍山寺今舉辦建寺280周年紀念慶典，蔡英文總統和立委林昶佐一同出席典禮。記者郭頤／攝影
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萬華龍山寺今舉辦建寺280周年紀念慶典，前總統馬英九與立委參選人林郁方都到現場致...
萬華龍山寺今舉辦建寺280周年紀念慶典，前總統馬英九與立委參選人林郁方都到現場致意。記者郭頤／攝影
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