萬華龍山寺280周年慶典登場 宗教、政治味兼具

2019-11-27 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



萬華龍山寺今舉辦建寺280周年紀念慶典，蔡英文總統、前正副總統馬英九與吳敦義、前國民黨主席吳伯雄和台北市副市長蔡炳坤等人都到場致意，龍山寺身為地方信仰中心，不僅宗教地位崇高，在政界同樣具一定指標性，中正、萬華立委參選人林昶佐和林郁方也相繼出席，各自與藍綠大咖合體，拉抬地方選情。

由於龍山寺今上午的280周年紀念慶典並未對外開放，許多民眾一早就聚集在龍山寺門口與對街的艋舺公園，有信徒雙手合十面向寺廟祈福，也有支持者等待政治大咖現身，其中，蔡英文、馬英九和吳敦義到場時，都分別受到支持者熱烈歡迎，顯見龍山寺對於地方別具意義。

蔡英文致詞時表示，280年歷史的龍山寺，不僅見證台灣發展，更是一個重要的景點，同時也帶領其他宮廟走向環保的時代，她說，龍山寺除香火鼎盛外，也長期投身公益，如這次致贈消防器材給地方政府。

蔡英文也談到，希望把台灣宗教活動作為觀光的重要元素，龍山寺是一個典型的代表，她提到自己從小在台北長大，每隔一段時間就會到龍山寺參拜，除感受宗教氛圍也得到庇護、祝福，歡迎國人與外國朋友來體驗台灣的宗教文化，很高興能參加龍山寺280周年慶典。

龍山寺董事長黃書瑋表示，龍山寺已不單單是地方信仰中心，舉凡生活中的大小事，民眾都能在此祈求參拜，重拾心靈平靜、解開困惑，過去龍山寺歷經颱風、暴風雨侵襲而多次整修，其中二戰時的空襲，更讓中殿幾乎全毀，唯有主神觀世音菩薩端坐蓮台，使民眾再次體會到觀音菩薩的靈驗。

黃書瑋指出，為善盡福利社會宗旨，龍山寺積極推動各項公益慈善事業，此次慶典便捐贈消防救災器材給台北市政府和新北市政府的消防局，同時捐助300萬元給「台北市政府教育局認助清寒學生基金會」，做為弱勢孩童的獎學金。此外，龍山寺也順應環保潮流，響應減香政策，同時盼協助其他宮廟一同響應，守護自然環境。