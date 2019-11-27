「富邦ART」App讓祝福動起來！2020 擴增幸福實境

2019-11-27 00:00 文／ 富邦金控 提供



延續過去18年來的藝術風格企業年品 , 2020年富邦金控最新推出動態賀卡與藝術圖框，強調環保無紙化外，也將企業與客戶的關係透過E化的祝福，邁向新世紀 !

富邦金控推出動態賀卡與藝術圖框結合「富邦ART」App讓2020年祝福動起來！ 圖／富邦金控 提供 分享 facebook

2003年起，由富邦藝術基金會擔綱，結合展覽中合作的藝術資源，設計成為富邦金控旗下各子公司一致性對外禮贈的「企業年品」，包括春聯、紅包袋、桌曆、掛曆、工商日誌、日誌本等，除了延長展覽的能見度與視覺印象外，也透過廣大的企業禮贈數量再次成為介紹藝術家與作品的最佳平台。

富邦藝術基金會執行長翁美慧表示，企業年品，代表的是企業的誠意！因此，每年的企業年品設計，她都親力親為。邁入2020，富邦藝術基金會以數位化的電子相框，挑起大家對於互動與自製年節賀卡的好奇心，選一款喜歡的設計，拍照、美化、傳給親朋好友自己的創作；或是透過手機下載「富邦ART」App，掃描貼在門上春聯以及紅包袋，就可以看到由義大利籍插畫家Philip Giordano所繪製的插圖老鼠，藉由台灣設計團隊所製作的動畫，以各種姿態跳動起來！不但可以成為年節家人團聚的趣味與話題，家人好友一同互動與體驗。

透過「富邦ART」App掃描貼在門上春聯以及紅包袋，由義大利籍插畫家Philip Giordano所繪製的插圖老鼠將以各種姿態跳動起來！ 圖／富邦金控 提供 分享 facebook

在所有年品項目中，最熱銷的就屬紅包袋，送禮自用兩相宜，也備受富邦業務同仁的青睞，2020年紅包袋的預購數量破300萬只！紅包袋以中國年生肖為設計基礎，反映出年節對於華人的意義，迄今已經成功挑戰一輪完成12款藝術生肖紅包！除了台灣，包括香港、上海、廈門、越南、韓國等金控海外分支機構也都是訂購贈送客戶同一系列企業年品，讓富邦這個大家庭，每年在這個時刻都有一種凝聚與身為富邦人的共感，而美觀大方的年品送到客戶手上，也深受喜愛。

富邦藝術基金會表示，一份小小的桌曆或筆記本等企業年品，從版權取得、溝通設計、招標、打樣發印、發行、教育推廣、商品介紹，需要經過近半年的時間。設計製作期間雖然充滿挑戰，但最終目標就是能讓富邦客戶收到品質及設計俱佳的企業年品，迎接嶄新的一年，也代表著富邦對客戶用心的滿滿誠意。