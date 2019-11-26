盧秀燕為這樁槓中央 環保署打臉：僅函覆18年前的法令

2019-11-26 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



台中市長盧秀燕今指收到環保署函文，要求中火燃煤許可放寬10%，批評「大開環保倒車，遺憾也無法接受」。不過環保署表示，10%容許差值的規定早就存在18年，只是台電操作許可證到期，才發文詢問環保署相關法令規定。

環保署空保處長蔡孟裕表示，10%容許差值的規定存在18年之久，是既存的法令規定。因為台電操作許可證最近到期，正在向市府申請展延，對容許差值有疑慮，才發文詢問環保署。

蔡孟裕說，僅基於法令主管機關立場，發函給中火解釋法令，並同時發給台中市環保局而已。若台中市不同意法令內容，中火覺得損及利益可自行提出行政救濟。

根據固定汙染源設置與操作許可證管理辦法，民國90年就訂定「許可證記載的各項許可條件、數值，得有百分之十的容許差值」，今年9月另外修法加註「須未超過固定汙染源空汙防治設施最大處理容量，且符合排放標準及相關管制規定」。

環保署也發出新聞稿說，該法令已存在18年，台中市政府認為環保署以一紙函文放寬空氣汙染排放規定，是台中市政府對法令規定誤解。