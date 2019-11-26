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藝文採購公務員懂不懂 文化部：會加強教育訓練

2019-11-26 11:43聯合報 記者何定照／台北即時報導

文化部公告文化藝術採購辦法，藝文界反應不一，有劇團建議相關公務員應上課。文化部表示，11月已邀各業務單位、附屬機關及相關法人等舉辦「藝文採購革新作業教育訓練」，未來也會將視需要增加辦理說明會及教育訓練，好讓藝文採購新制運作順暢。

針對目前仍採最低標的公立圖書館，文化部表示，依文化藝術採購辦法規定，政府機關的圖書採購，除特殊情形或經機關認定採購性質不宜採最有利標方式辦理外，應採最有利標決標。文化部說，文化藝術採購辦法是基於法律授權的法規命令，對外會發生法律效果，公務員必須依法行政。

文化部公告文化藝術採購辦法，藝文界反應不一。圖為台北表演藝術中心。記者何定照／攝...
文化部公告文化藝術採購辦法，藝文界反應不一。圖為台北表演藝術中心。記者何定照／攝影
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文化部公務員圖書館

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