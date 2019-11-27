坪林茶博館「曉茶塾-數位互動探索空間」融合AR互動科技，小朋友玩超嗨！

2019-11-27 00:00 文／ 新北市政府文化局 提供



為吸引年輕族群興趣，坪林茶業博物館精心規劃了新奇好玩的「曉茶塾-數位互動探索空間」，這個全臺獨一無二的茶學堂中，徹底顛覆傳統圖文介紹方式，改以AR等數位互動科技帶領大家在遊戲中體驗製茶，讓茶學變成時髦的超酷體驗！

小朋友跟著畫面指引，用手揉動茶團，體驗揉捻動作。 圖／坪林茶業博物館 提供 分享 facebook

傳統茶文化對於茶葉品質、茶器選擇到飲茶禮儀都十分講究，是人文與生活美學的極致展現，但當代茶文化推廣到了年輕世代卻出現斷層，十分可惜。

為了讓更多年齡層族群認識茶文化，茶博館發揮巧思以茶神陸羽的《茶經》為基礎，結合最夯的AR、VR等科技，將茶學內容轉化為大、小朋友都能輕鬆理解的趣味動畫及數位互動設施，介紹茶的起源、茶樹生長、茶席設置、製茶工序等，可以從採茶、炒茶、揉捻、烘焙，一直到設計出自己專屬的茶葉罐，完整體驗製茶流程，透過寓教於樂的方式讓茶知識變得新潮好玩，充滿意想不到的驚奇體驗，進而強化茶文化的推廣與傳承。

「曉茶塾-數位互動探索空間」自推出以來廣受好評，體驗過的民眾都感到十分驚喜，甚至數度回訪。透過朋友推薦特地帶孩子來的陳先生表示：「沒想到學茶可以像玩遊戲，小朋友們都玩到捨不得走，連大人也會想玩！」

除了有趣的曉茶塾外，茶博館也持續推出豐富多元的主題特展及教育推廣活動，用當代新潮手法重新詮釋古老茶文化，絕對超乎你的想像！歡迎大家一起來茶博館「玩」茶學！更多活動訊息請至茶博館臉書粉絲專頁 www.facebook.com/pinglin.tea.m 查詢。

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