旅途洗去塵埃 桃園機場淋浴室暖心

2019-12-02 00:00 文／ 鄭嘉惠



對旅人來說，機場是外出的家，累了、倦了可供歇息。不說大家可能不知道，桃園機場有不少隱藏版免費服務，就以淋浴室來說，可是搭乘紅眼班機旅客的一大享受！暢快洗去塵埃、一身潔淨清爽，而且還是免費。難怪桃園機場屢屢獲得英國Skytrax「世界機場大獎」肯定。

免費淋浴間登記就能使用。 圖／桃園機場 提供 分享 facebook

不論是差旅或是度假，長長的候機時間最是累人。搭紅眼班機、等轉機的時候，考量住宿費用就只能選擇在機場耗，所以機場設施周邊服務優不優？點滴都看在旅人眼裡呢！

旅遊網站好睡機場(Sleep in Airport)最新公布2019「全球最好睡機場」排名，桃園機場拿到全球第6名，不少背包客評價：休息區乾淨安靜、淋浴間免費、機場人員友善……，才讓很多人發現桃園機場有好多「隱藏版服務」。

沙發區可以充分休息，還有wifi、充電插座。 圖／桃園機場 提供 分享 facebook

原來貼心的桃園機場在第一、第二航廈都設有24小時環亞貴賓室，在這個免費的空間裡登記就能使用淋浴間，累了？有可全身平躺休憩的沙發躺椅區，按摩椅提供免費使用；無聊？小型電影院、電子圖書館、運動健身器材可供選擇，wifi、充電插座也是一應俱全。當然，肚子餓了周邊還有熱食販售，打發漫長候機時間，這樣的舒適環境的確溫暖貼心。

能好好沖個澡，是隱藏版設施中最讓人稱讚的。桃園機場第一、第二航廈在環亞商務中心櫃台登記使用的男、女淋浴室提供冷熱水服務，桌台、座椅、掛鉤、鏡子……一樣不少，寬敞明亮、清潔舒適，淋浴之後疲勞一掃而空，這樣的措施可不是商務客限定，比起付費貴賓室更是絲毫不遜色。

機場貼心服務，讓旅途倍感溫馨。 圖／桃園機場 提供 分享 facebook

桃園機場在Skytrax「世界機場大獎」多次獲獎，2019年更獲全球最佳出入境服務機場第4名、亞洲最佳機場第8名、全球最乾淨機場第8名、全球最佳機場服務人員第7名、全球最佳安檢機場第8名、全球最佳行李運送機場第7名、全球最佳無障礙設施機場第9名、世界前一百名機場第13名。

下回在桃園機場漫漫候機時刻，可以多走走逛逛，發覺一下細膩貼心的服務措施。到淋浴室暢快洗個舒爽，千萬注意登機時間喔！(廣告)

洗去塵埃，為旅程留下美好。 圖／桃園機場 提供 分享 facebook