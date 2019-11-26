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藝文採購法雷大雨小？ 建築師：還待配套、為德不卒

2019-11-26 10:39聯合報 記者何定照／台北即時報導

藝文採購常因循採購法採最低標引品質差爭議，文化部日前公告文化藝術採購辦法，規定機關辦理藝術、出版、建築設計等藝文採購時，除未逾公告金額十分之一等七種情形得採最低標，都應採最有利標決標。不過，不少建築人士表示該辦法其實仍受採購法限制，能改變者有限，還待配套，指文化部為德不卒。

建築師呂欽文表示，他原本對該辦法期待甚高，參加公聽會後，才知該辦法只是在現行採購法體制外做補充處理，必須是採購法沒有規範者，才能放在文化藝術採購辦法裡。然而以建築來說，占最大區塊的評選、工程施工、招標辦法等都已在採購法規定，真正有利建築設計的不多，大約只有智慧財產權等而已。

呂欽文說，他們在公聽會上曾反映，以公共工程來說，能否將最關鍵的評選機制納入藝文採購，這樣理想性才高，不會像現在採購法中規定由公共工程委員會辦理，都必須從僵化的專家學者資料庫中挑評審。官方卻告知，採購法對此都已規範清楚，因此只能沿用原來規範，以免產生競合關係。

「這簡直自費武功！」呂欽文說，如此建築設計雖列在藝文採購項目內，能保障的卻非常模糊。他表示，公共工程最重要的就是評選建築師，依現行狀況，評選仍由工程會負責，很可能還是重複過去由工程體系出身評審主導的狀況，到建築師開始設計時，才來到文化部。工程施工後依法又得回到工程會，衍生權責不明問題。

呂欽文說，文化部要保障藝文採購，卻不想要有更大的擔當，自我限縮，根本為德不卒。他期待能將整個設計建築產業都歸到文化部管，這才是釜底抽薪之計。

律師、建築師李仁豪表示，該辦法實施後，最重要的是如何落實，像採購法就有眾多細則。但文化藝術採購辦法目前還沒看到相關執行辦法等配套，例如評審庫、評審作業規則有否可能改變，否則恐怕只是換了主管單位、老闆而已。

李仁豪也說，目前看來，未來建築這塊可能變成設計前端是文化部負責，後端施工是工程會負責，範圍釐清可能衍生問題。建築設計到底包括哪些種類也是問題，例如橋梁、捷運站常被列為一般工程，但像淡江大橋由大師札哈‧哈蒂設計，應也是建築設計。

台灣文化法學會秘書長廖凰玎表示，文化藝術採購辦法目前還沒建立自己的配套，這得待文化部因應藝文的特殊性繼續建構，最關鍵的是跟工程會協商，現有問題恐怕沒法立即解套。

文化部公告文化藝術採購辦法，規定機關辦理藝術、出版、建築設計等藝文採購時，除未逾...
文化部公告文化藝術採購辦法，規定機關辦理藝術、出版、建築設計等藝文採購時，除未逾公告金額十分之一等七種情形得採最低標，都應採最有利標決標。圖為台北表演藝術中心。記者何定照／攝影
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建築文化部

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