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捲入中國共諜王強案 向心夫婦均限制出境

文大董座張鏡湖辭世 享耆壽92歲

2019-11-26 00:22聯合報 記者章凱閎／台北報導

文化大學老董張鏡湖。 圖／聯合報系資料照片
文化大學老董張鏡湖。 圖／聯合報系資料照片
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文化大學董事長張鏡湖昨在台大醫院病逝，享耆壽九十二歲。張鏡湖父親張其昀為文大創辦人，張鏡湖一九八五年起接下文大董座一職至今，卅四年未曾歇息，被稱為國內私校「史上最強老董」，也被譽為教育界的「艾科卡」（將公司經營轉虧為盈的企業家）。

近年，張鏡湖經營董事會紛爭不斷，如日前文大校長遴選爭議，他控訴其他董事如尹衍樑、張冠群、袁興夏等人背叛，不滿校長人選而提請訴訟，也質疑文大校產遭掏空等；董事會紛爭至今未平息。

台大醫院文化大學校長遴選

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