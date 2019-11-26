文大董座張鏡湖辭世 享耆壽92歲

2019-11-26 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



文化大學老董張鏡湖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

文化大學董事長張鏡湖昨在台大醫院病逝，享耆壽九十二歲。張鏡湖父親張其昀為文大創辦人，張鏡湖一九八五年起接下文大董座一職至今，卅四年未曾歇息，被稱為國內私校「史上最強老董」，也被譽為教育界的「艾科卡」（將公司經營轉虧為盈的企業家）。

近年，張鏡湖經營董事會紛爭不斷，如日前文大校長遴選爭議，他控訴其他董事如尹衍樑、張冠群、袁興夏等人背叛，不滿校長人選而提請訴訟，也質疑文大校產遭掏空等；董事會紛爭至今未平息。