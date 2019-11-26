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樹林濟安宮五朝清醮大典 系列活動歡慶祈福

2019-11-26 00:00文／ 新北市政府民政局 提供

睽違32年的五朝清醮大典登場！樹林濟安宮今年適逢建廟230年暨東遷百年，為祈求風調雨順、國泰民安，12月5日至9日起將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典，除遵循古禮進行，並有來自全國各地上百間宮廟盛情贊醮，系列活動相當精彩，包括北臺灣最大米龍，還有宮志發表、國際學術研討、慶祝晚會、五朝清醮、攝影比賽、遶境祈安、施放水燈等，歡迎民眾前往歡慶祈福。

清醮又稱祈安醮，為祭神之意，是對天上神佛的庇祐表示感謝，或祈求平安而舉行的祭典，也是一種知福惜福、知恩感恩的表現。這次建醮大祭典，是濟安宮廟史上第3次建醮，特別邀請國寶級米龍製作人葉峻男耗費7天製作全長200公尺、寬35公尺、鱗片二萬片的米龍，安奉在樹林興仁花園夜市醮壇為十方大眾祈福求平安，連日來已吸引不少遊客特別來打卡拍照。

此外，系列活動中，11月26日至28日晚間有精彩的歌仔戲演出，11月30日「金鑽伴侶幸福一生」將邀請36對結婚滿50、60年的金鑽夫妻，接受大道公致贈的對戒；12月1日「踩街嘉年華」，由濟安宮保生大帝與白沙屯拱天宮三媽等神尊，循古禮遶境樹林全區祈安植福，不但有宋江陣、十二婆姐、十二花擔等藝陣前導，全程參與遶境者，還可獲贈濟安宮小神衣，把平安帶回家。

壓軸的醮典活動自12月5日起一連5天盛大展開，醮典法會結束後將捐出1000組以上供品給弱勢團體或低收入戶，展現「大道公慈悲濟世」的精神。6日到浮州橋下放蓮花燈，7日晚上歌舞表演，8日到淡水施放水燈，9日則有歌仔戲演出大道公傳，詳細活動資訊請參閱民政局網站https://www.ca.ntpc.gov.tw/。(廣告)

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