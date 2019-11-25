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軌道爭議 學界連署促建公開審議機制

2019-11-25 00:20聯合報 記者吳姿賢／台北報導

交通部選前強推軌道建設但頻爆程序爭議，圖為高鐵高雄段。圖／聯合報系資料照片
交通部選前強推軌道建設但頻爆程序爭議，圖為高鐵高雄段。圖／聯合報系資料照片
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交通部選前強推軌道建設但頻爆程序爭議，審查委員、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄辭職表達不滿，交通部長林佳龍對此指「國家重要建設不應被少數人否決」，引發交通學界反彈。張勝雄昨發起連署，要求建立公開審議機制，並重新檢討台鐵立體化、捷運化政策，十二小時內已有超過六百人聲援連署。

連署提出三大建言，第一是重大交通建設決策應仿環評、都市計畫，建立公開且制度化的審議機制，包括委員人數、多元專長、聘任方式，審議程序、審議決定等。

其次是公開所有重大交通建設的報告與審議過程資訊，包括可行性評估、綜合規畫報告及會議紀錄，且要有公民參與機制。第三為重新檢討台鐵捷運化、立體化政策。

截至昨晚已有超過六百人參與連署，包括學者、運輸業專家、公部門員工等人。張勝雄表示，重大交通建設事涉眾多領域，短期財政支出動輒數百億甚至上千億，且重大建設決策後沒有改正機會，錯誤決策只能成為「蚊子建設」。

張勝雄說，眾多爭議計畫往往源於選舉前缺乏詳細評估，當選後「這些計畫立即變成無情的政治承諾枷鎖」。

至於重新檢討台鐵立體化、捷運化政策，張勝雄說，為滿足地方要求，台鐵被迫增闢運量低的高架化或地下化通勤站，不僅增加營運成本，更嚴重限縮路線容量，衝擊台鐵原本應擔負的運輸功能。

台灣鐵道暨國土規畫學會表示，專業機制很重要，不過也有其盲點，因此，交通建設決策更重要是納入更多民眾溝通跟參與，像是偏鄉跟都市所要的交通建設根本不同，但專業機制無法面面俱到，只有加強民眾溝通，才能進一步確保交通建設符合當地人需求。

「籲請尊重專業建立重大交通建設的公開審議機制」連署連結點此

台鐵捷運

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