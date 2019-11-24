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蘇蘅獲星雲傑出貢獻獎 台灣媒體專業卻不敵網紅

2019-11-24 21:29聯合報 記者陳雨鑫／新加坡即時報導

「第十一屆星雲真善美傳播獎」今天於新加坡頒獎，政大新聞系教授蘇蘅與新加坡報業控股華文媒體集團社長李慧玲獲頒「傑出貢獻獎」。蘇蘅指出，媒體正面臨的自媒體時代的洪流，但堅守專業以及散播正確的知識，是使命，也是責任，必須傳承。

星雲真善美傳播獎委員會主委高希均表示，過去十年，星雲真善美傳播獎皆在台灣舉辦，今年走出台灣、前進國際，以競爭力位居全球第一的新加坡做為起點，舉辦「二○一九年星雲真善美傳播獎暨華人媒體論壇─變革時代的展望與挑戰」，頒獎的同時，也邀請國內重量級專家，對媒體發展提出建言。  

星雲真善美傳播獎鼓勵媒體人堅持新聞專業，把正向的視野帶給大眾。高希均引用星雲法師所說：「我們沒有失望的權利，唯有媒體可以救台灣。」佛光山寺宗長心保和尚也說，星雲法師希望透過寫作能影響社會，正向報導才能讓社會朝向好的發展。

近年媒體面臨網路衝擊所帶來的巨變，蘇蘅指出，台灣現在的媒體環境正赤裸裸展現「專業不敵網紅」的狀態，政治人物紛紛與網紅靠攏，總統蔡英文跟蔡阿嘎一同做節目、賴清德上館長直播，自許知識分子的新北市前市長朱立倫近期更拍了一張「朱臉」，朱立倫當時也說，這是時代趨勢。

檢視我國媒體現況，蘇蘅說，好幾次都感到失望，反而是學生鼓舞自己「千萬別放棄希望」，她相信媒體正面臨的自媒體時代的洪流，堅守專業以及散播正確的知識，是使命，也是責任，必須傳承。

李慧玲則表示，成為記者前先是做好一個人，堅守對人、對事的原則，做為新聞傳播者，堅守提供客觀消息，引導社會思考反思，將這些事物播種，當然，過程是無法立竿見影，但千萬要相信堅守這條路，最後的成果留給後人評斷。

聯合報社長游美月受邀參加華人媒體論壇，她指出，新科技帶來最大的衝擊是「去中心化」，並形成一股新力量，直接衝撞舊體制，包含政治、社會、產業，媒體也不例外，這股浪潮中，新聞媒體最為弱勢，擁有聲量的反而是擁有尖端科技者，如臉書、谷歌，新聞與點閱間該如何取得平衡，傳統媒體得面對轉型壓力。

她說，讀者選擇多元，網紅、自媒體當道，如何讓讀者持續支持傳統媒體？相信「信任」是最重要的一環，聯合報不惜費用堅持新聞理念，推動願景工程，盼讓深入探究真相、關心弱勢成為聯合報的記者體內的DNA。

雲品國際董事長盛治仁說，傳統媒體得開始調整心態，與網紅比較點閱率是以己之短攻人之長，也偏離新聞初心，公信力是媒體的靈魂也是最後一道防線，也盼能在這浪潮中看見媒體找到最好的出路。

聯合報社長游美月今於星雲真善美傳播獎暨華人媒體論壇中，與多位講者討論媒體變革時代...
聯合報社長游美月今於星雲真善美傳播獎暨華人媒體論壇中，與多位講者討論媒體變革時代的展望與挑戰，聚焦在假新聞議題，提醒提升讀者媒體識讀，新聞人肩負讓下一代有思辨能力的責任。圖／星雲真善美傳播委員會提供
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聯合報元氣中心醫藥組團隊獲得星雲真善美傳播獎，聯合報社長游美月（中）與受獎代表醫...
聯合報元氣中心醫藥組團隊獲得星雲真善美傳播獎，聯合報社長游美月（中）與受獎代表醫藥組長李樹人（右）、記者陳雨鑫（左）合影。
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政大新聞系教授蘇蘅（中）獲得星雲真善美傳播獎傑出貢獻獎，由星雲真善美傳播獎委員會...
政大新聞系教授蘇蘅（中）獲得星雲真善美傳播獎傑出貢獻獎，由星雲真善美傳播獎委員會主委高希均（左）及新加坡貿工部兼教育部高級政務部長徐芳達（右）頒獎。圖／星雲真善美傳播委員會提供
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第十一屆星雲真善美傳播獎傑出貢獻獎頒發給政大新聞系教授蘇蘅（左三）以及新加坡報業...
第十一屆星雲真善美傳播獎傑出貢獻獎頒發給政大新聞系教授蘇蘅（左三）以及新加坡報業控股華文媒體集團社長李慧玲（右三）。圖／星雲真善美傳播委員會提供
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佛光山寺宗長心保和尚（中）頒發青年潛力獎，受獎人依序為三立新聞記者汪倩如（左一）...
佛光山寺宗長心保和尚（中）頒發青年潛力獎，受獎人依序為三立新聞記者汪倩如（左一）、劉伯奇（左二）、聯合報元氣中心醫藥組記者陳雨鑫（左三）及組長李樹人（右三）、單國璽弱勢族群社福基金會代表黃琬庭（右二）等。記者李樹人／攝影
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